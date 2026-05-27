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馬英九事件延燒 昔分身「馬英久」李志希難過：為他祈福

記者趙大智／綜合報導
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郭子乾（前右）與李志希(後)當年模仿李應元和馬英九(前左)，與時任台北市長馬英九...
郭子乾（前右）與李志希(後)當年模仿李應元和馬英九(前左)，與時任台北市長馬英九相見歡。（本報系資料照片）

61歲台灣藝人李志希濃眉大眼，昔因外型神似馬英九，2000年開始以分身「馬英久」活躍於模仿秀及各活動，但在馬英九2008年選上總統後「不演了」。近日75歲馬英九失智疑雲、基金會風暴延燒，李志希嘆了口氣：「病情如何我不清楚，但看到新聞很難過。」

李志希正在大陸巡演舞台劇「尋味」，一演就近3年，光今年就南北跑了11場。2022年起定居北京，這幾天他返台參加德嘉法王三世祈福大會，是有看到馬英九的新聞，起初因為兩岸敏感關係，不願多加回應，但坦言很不捨：「馬總統對這塊土地做了很多貢獻，不管他是不是政治人物，就算是對待老者，也應該要尊敬。」

至於有無看到馬英九被轟「報應」消息，李志希則說：「我是相信佛法的文化人，不會去關注負面評價。」認為對任何人都要有慈悲心和同理心，會為馬前總統祈福。

李志希在接演「馬英久」前，原本在大陸拍瓊瑤劇「鬼丈夫」，返台上侯冠群主持的節目，身邊同台的馬妞突然模仿時任新聞局長：「大家好，我是鍾琴。」李志希愣了一下，隨即也接口：「大家好，我是馬英九。」此後便受邀去「主席有約」等模仿節目成為分身，甚至曾在站台時，被陳情者誤認是本尊，發現不是後痛罵他一頓。

除了表演工作爆滿、代言不斷，還狂接選舉秀，當時曾公開感謝這角色：「讓我賺了不少奶粉錢。」李志希回憶，當時站台都是去新黨、親民黨，「因為他們請不到國民黨本尊嘛」。而他跟馬英九本尊見過非常多次面，除了差點找對方擔任自己婚禮證婚人外，也經常一塊出席包括公益在內的各種活動，某次「台北服飾文化館」開幕，他跟雙胞弟弟李志奇跟馬英九一塊同台走秀，「我穿西裝扮馬主席，志奇穿短褲運動風，3個小馬哥同時出現比帥」。

李志希印象最深是馬英及當時讚他：「你比我帥！」他則回敬：「你比我有智慧！」而馬英九要離場前，還對他說：「革命尚未成功，同志仍需努力。」但在2008年馬英九選上總統後，李志希不願扮「馬英久」丑化對方，也就脫離這個模仿角色了。

李志希(右)、唐從聖分別模仿馬英及和陳水扁，搞笑上演大和解。 （本報系資料照片）
李志希(右)、唐從聖分別模仿馬英及和陳水扁，搞笑上演大和解。 （本報系資料照片）

李志希趁巡演空檔返台參加德嘉法王三世祈福大會。（圖／李志希提供）
李志希趁巡演空檔返台參加德嘉法王三世祈福大會。（圖／李志希提供）

李志希（左起）、馬英九、李志奇曾以「3個小馬哥」之姿出席「台北服飾文化館」活動。...
李志希（左起）、馬英九、李志奇曾以「3個小馬哥」之姿出席「台北服飾文化館」活動。（本報系資料照片）

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