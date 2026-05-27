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淘汰風波╱網留言「無腦大陸綜藝」 哈林按讚引爆口水戰

娛樂新聞組╱綜合報導
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庾澄慶參加陸綜「歌手2026」首輪就被淘汰。 （取材自微博）
庾澄慶參加陸綜「歌手2026」首輪就被淘汰。 （取材自微博）

庾澄慶（哈林）日前登上陸綜「歌手2026」，結果卻出乎意料成為該季節目首位被淘汰的歌手，而這背後更爆出他遭節目組臨時換歌的爭議，隨後他在IG按讚一條網友留言「無腦大陸綜藝」，立刻就被截圖在大陸網上引發熱議。

據「噓！星聞」報導，庾澄慶日前在IG貼出日常生活照，是他穿著一身騎單車的裝備，與一隻剛毛波音達犬合照，底下有位網友就留言「哈林哥，不用理會那些無腦大陸綜藝，我們永遠在你身邊支持你」，顯然是為他在「歌手2026」節目中遭淘汰一事抱屈，而庾澄慶則按讚了這則留言。之後這則留言的下方就有台灣網友與大陸網友開始留言對罵。

而這則留言也被截圖傳回大陸網上，隨即引發大陸網友痛批「大陸綜藝四個字過分了吧」、「何必呢？你來就要接受這個節目的所有。既然接受不了這一點，為啥要來？」、「承認自己不行了也是一種品質」、「也是輸不起」、「又想撈錢又想要面子，那別來了」。

庾澄慶在「歌手2026」首輪因票數墊底被淘汰，成為這季節目首位被淘汰的歌手，日前深夜，他在個人社群平台上大方曬出照片，並寫下：「長沙一日遊！能堅持做自己喜歡的音樂並被你們聽到，值了！」顯示他對音樂的純粹熱愛與灑脫。

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