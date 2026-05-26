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月球漫步神還原 麥可傑克森致敬秀炸翻台北 粉聽哭了

記者梅衍儂／即時報導
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現場演出相當有感染力。（Live Nation Electronic Asia、...
現場演出相當有感染力。（Live Nation Electronic Asia、超級圓頂提供）

「傳奇再現：致敬麥可傑克森 Michael Starring Ben」亞洲巡演首站，26日於 Zepp New Taipei登場，1200個座位全售完，現場座無虛席，藝術家 Ben Bowman身穿經典的白襪黑鞋、墨鏡帽登台演唱開場曲「WANNA BE STARTING SOMETHIN’」，唱到一半脫掉墨鏡，4位女舞者與他整齊劃一的舞蹈，不時發出「嗷」招牌叫聲，不時與台下觀眾眼神交流，帶動全場拍手，第一首歌就迅速炒熱氣氛。

這場演出由Ben Bowman領銜，團隊帶著「考古級的極致執念」，原汁原味將倫敦守護神劇院的頂級規格搬移至台北，復刻天王點亮世界的無敵魅力。唱「ANOTHER PART OF ME」時，他不時秀出經典的月球漫步，吸引台下尖叫與掌聲，觀眾大喊：「I love you Michael！」3首歌後，Ben Bowman和台灣觀眾打招呼，表示第一次來到台灣，將帶領大家進入麥可的奇幻音樂旅程。

5首節奏強烈的歌曲過後，現場氣氛曲風一轉，在蟲鳴鳥叫聲中，Ben Bowman帶來MJ最偉大的環保歌曲之一「EARTH SONG」，當年MJ以該曲喚醒人類對生態環境的關注，探討戰爭、生態失衡和地球的痛苦，充滿力量與反思，舞者打著赤腳在舞台上展現精湛的現代舞，相當激昂動人。

當搖滾神曲「Beat It」震撼的吉他前奏一響，壓抑已久的激情瞬間炸裂，全場千人自發性起立，將現場變成巨型舞池狂熱搖擺。而演出中段精心穿插的「傑克遜五人組（The Jackson 5）」時光倒流回憶殺，更是今晚最大的催淚彈，明快活潑的「ABC」喚醒了青春的悸動，而當溫馨無比的「I'll Be There」旋律流淌時，無數陪伴麥可走過風雨歲月的老鐵粉再也忍不住淚水，在交織的淚光中，向那段共同閃耀過、有MJ陪伴的青春致敬。

「傳奇再現：致敬麥可傑克森」台北站26日登場。（Live Nation Elec...
「傳奇再現：致敬麥可傑克森」台北站26日登場。（Live Nation Electronic Asia、超級圓頂提供）

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