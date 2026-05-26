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10歲曾被他摸臉…田羽安憶麥可傑克森：溫柔到不行

記者陳慧貞╱綜合報導
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田羽安(右)兒時曾表演民族舞蹈給麥可傑克森看。(取材自臉書)
田羽安(右)兒時曾表演民族舞蹈給麥可傑克森看。(取材自臉書)

已故「流行樂之王」麥可傑克森(Michael Jackson)的人生被搬上大銀幕，隨著傳記電影「Michael」上映，台灣女星田羽安近日透過社群分享一張30年前舊照，當年10歲的她在巨星面前表演民俗舞蹈，表演結束後，麥可傑克森輕摸她的臉頰，田羽安回憶巨星風采：「散發出來的氣息與行為，溫柔到不行。」

田羽安本名為陳怡嘉，是台灣資深藝人「阿西」陳博正的女兒，2014年演出台劇「雨後驕陽」嶄露頭角，外型甜美、氣質清新的她在戲劇圈闖蕩多年演過不少作品。

麥可傑克森於1996年10月在台北、高雄兩地開唱時，所到之處引發轟動，最近因其傳記電影上映，出現不少關於MJ的報導，同時勾起田羽安兒時回憶，她發文道：「當時懵懂無知的我，傻傻表演完之後，被MJ叫了過去，他就這樣輕輕摸了我的髮，我的臉，散發出來的氣息與行為，溫柔到不行。」

田羽安隨文附上當年和麥可傑克森的合照，強調照片不是AI合成，當時與天王互動的過程至今記憶猶新，她還記得被被MJ摸完臉後，身為天王鐵粉的姊姊得知此事，問了句「哪一邊？」當下迅速地就給她一巴掌，「在我懷疑人生之時，她自己同時也懷疑人生，原來，這就是瘋狂粉絲無法控制的行為。」姊妹倆到現在一提及此事就笑翻。

貼文曝光後，引來不少網友羨慕地留言「哇～這篇太珍貴了！原來是當年的小朋友本人」、「太棒了吧！竟然是MJ，姊姊應該親妳一下才對啊」、「MJ是世界級的偶像，姊姊應該是超級羨慕妳的，才會打那一巴掌」。

田羽安(右起)是陳博正的女兒。(取材自臉書)
田羽安(右起)是陳博正的女兒。(取材自臉書)

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