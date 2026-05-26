我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯再添貴婦超市 Laurel Supply薯片賣17美元

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

陳芳語激吻另一半爆祕婚 超帥另一半被起底

記者林士傑╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳芳語(右)和男友Adriano Schmidt公開放閃。(取材自Instagr...
陳芳語(右)和男友Adriano Schmidt公開放閃。(取材自Instagram)

台灣藝人陳芳語（Kimberley）新年認愛圈外男友，小倆口甜蜜放閃，男友Adriano Schmidt更甜喚她叫老婆，加上陳芳語穿著類似婚紗的白色禮服、手上戴有戒指，因此傳出偷偷結婚。

Adriano Schmidt在Instagram限時動態分享和陳芳語的甜蜜合照，形容她是靈魂伴侶也是老婆，可以見到兩人甜蜜舌吻、享用大餐的約會片段，陳芳語轉發後自稱是全世界最幸運的女人，也讓祕婚一事更添其真實性。

據了解，Adriano Schmidt身高約185公分，是越南德國混血兒，2013年開始加入職業足球隊，4年前成為越南國家代表隊一員，多次代表越南出賽，也在世界盃有所表現。他目前在越南甲級足球聯賽效力於胡志明市貝卡麥克斯隊，5月9日剛過32歲生日，陳芳語則在2天前同樣歡慶32歲，被懷疑在別具意義的一刻成為幸福人妻。

回顧陳芳語過往情史，最廣為人知的是她與「超級偶像」出身的鼓手林利豪（Albert）的一段情。兩人於2020年大方認愛，交往期間常在社群平台、音樂作品上甜蜜放閃，甚至曾透露「以結婚為前提」交往。不料這段備受粉絲祝福的戀情，在交往2年後於2021年底畫下句點。

隨後在2022年，陳芳語被拍到與血肉果汁機樂團的鼓手彥文熱戀，兩人也大方公開戀情，可惜最後仍因彼此規畫不同而和平分手。歷經幾段感情的跌宕，陳芳語如今與現任男友再度高調放閃，也讓外界相當期待她能真正開花結果。

越南 德國

上一則

經典日劇「長假」曝選角祕辛 木村拓哉搭山口智子竟非首選

下一則

驚傳離婚？ 楊銘威、方志友同框互動破冰

延伸閱讀

林俊傑帶媽媽赴美女友畢典「男友視角」放閃破分手謠言

林俊傑帶媽媽赴美女友畢典「男友視角」放閃破分手謠言
遠距戀情走不下去 郭雪芙拒洋男友挽回：分手快1年了

遠距戀情走不下去 郭雪芙拒洋男友挽回：分手快1年了
藏不住了？周也當街「撩衣熱吻」神秘男…網友狂猜是「23歲鮮肉演員」

藏不住了？周也當街「撩衣熱吻」神秘男…網友狂猜是「23歲鮮肉演員」
被拍到熱吻、把手伸到男友衣服裡… 95後小花周也疑曝光新戀情

被拍到熱吻、把手伸到男友衣服裡… 95後小花周也疑曝光新戀情

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
「藏海傳」中，肖戰飾演「藏海」。圖／愛爾達電視 提供

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

2026-05-25 09:41

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美