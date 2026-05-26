陳芳語激吻另一半爆祕婚 超帥另一半被起底

陳芳語(右)和男友Adriano Schmidt公開放閃。(取材自Instagram)

台灣藝人陳芳語（Kimberley）新年認愛圈外男友，小倆口甜蜜放閃，男友Adriano Schmidt更甜喚她叫老婆，加上陳芳語穿著類似婚紗的白色禮服、手上戴有戒指，因此傳出偷偷結婚。

Adriano Schmidt在Instagram限時動態分享和陳芳語的甜蜜合照，形容她是靈魂伴侶也是老婆，可以見到兩人甜蜜舌吻、享用大餐的約會片段，陳芳語轉發後自稱是全世界最幸運的女人，也讓祕婚一事更添其真實性。

據了解，Adriano Schmidt身高約185公分，是越南 、德國 混血兒，2013年開始加入職業足球隊，4年前成為越南國家代表隊一員，多次代表越南出賽，也在世界盃有所表現。他目前在越南甲級足球聯賽效力於胡志明市貝卡麥克斯隊，5月9日剛過32歲生日，陳芳語則在2天前同樣歡慶32歲，被懷疑在別具意義的一刻成為幸福人妻。

回顧陳芳語過往情史，最廣為人知的是她與「超級偶像」出身的鼓手林利豪（Albert）的一段情。兩人於2020年大方認愛，交往期間常在社群平台、音樂作品上甜蜜放閃，甚至曾透露「以結婚為前提」交往。不料這段備受粉絲祝福的戀情，在交往2年後於2021年底畫下句點。

隨後在2022年，陳芳語被拍到與血肉果汁機樂團的鼓手彥文熱戀，兩人也大方公開戀情，可惜最後仍因彼此規畫不同而和平分手。歷經幾段感情的跌宕，陳芳語如今與現任男友再度高調放閃，也讓外界相當期待她能真正開花結果。