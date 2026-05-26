驚傳離婚？ 楊銘威、方志友同框互動破冰

方志友(左)、楊銘威婚姻狀況引發關注。(取材自Instagram)

台灣藝人方志友與楊銘威日前遭爆婚姻亮紅燈，甚至傳出已協議離婚，不過近日兩人與陳意涵、王柏傑、李李仁及許富翔等好友聚餐同框，氣氛看來相當輕鬆愉快，再度引發外界關注夫妻感情是否逐漸回暖。此前方志友不僅幫忙宣傳楊銘威的新戲，還被網友發現家中仍擺放夫妻生活照，種種互動被解讀為婚姻關係出現轉機。

演藝圈好友陳意涵、導演許富翔夫妻，以及李李仁、王柏傑等人近日相約戶外聚餐，並在社群平台的限時動態上分享了熱鬧的合照。令人驚喜的是，這張展現愜意露營風的六人大合照，正是由楊銘威親自操刀掌鏡；而坐在對面的方志友則俏皮地歪頭、對著鏡頭大方比出「YA」的手勢。

雖然照片中無法直接看出夫妻倆的親密互動，但這場聚會本質上屬於「酒友局」，兩人願意同時出席，已被外界視為關係大幅緩和的強烈訊號。

事實上，兩人自去年底後鮮少公開放閃，今年3月驚爆兩人因生活習慣、教育觀念分歧，加上男方喜歡與朋友聚會喝酒、女方曾在節目上的言論引發摩擦，更傳出兩人育兒觀念不同等等原因，甚至傳出各自諮詢律師、準備協議離婚的消息。

面對婚變傳聞，雙方經紀人當時低調避談。如今，隨著這場聚會曝光，外界也紛紛猜測兩人關係是否已逐漸破冰。