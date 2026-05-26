才婉拒文策院董事…林志玲客串陸劇、綜藝紛喊卡

傳林志玲客串演出的陸劇、綜藝播出紛紛喊卡。(取材自微博)

噓！星聞

台灣文策院日前公布新任董事名單，赫見林志玲 ，外界質疑她昔在大陸發展，有著「親中立場」，為避免爭議模糊初衷，一周後林志玲宣布婉拒接任董事職務。不過這件事似乎也影響到她在大陸的演藝工作。

今年1月林志玲曾被拍到現身橫店片場，據悉，她是客串演出楊紫 主演的電視劇「玉蘭花開君再來」，這部劇近日殺青，官方微博上列出的演員名單，有主演、客串等陣容，卻完全沒見到林志玲的名字，被懷疑戲分遭刪除。

另外由毛不易、李雪琴主持的網路綜藝節目「毛雪汪」，之前預告25日播出的最新一集嘉賓是林志玲，不過25日節目播出時嘉賓竟變成譚松韵、董晴，而官方微博上之前有關林志玲的宣傳資訊也全都刪除。

「毛雪汪」19日的官方預告片中，林志玲身穿優雅粉色連身裙、戴著遮陽帽溫柔現身，並且分享婚後帶小孩的生活日常，更當場示範如何在超市「優雅搶菜」，逗得現場笑聲不斷。此外，李雪琴與毛不易還好奇詢問她是否從不吵架，以及若被狗仔拍到小孩會不會破口大罵，林志玲當場大笑。

接連兩個參與演出的戲劇、節目被神隱，外界紛紛猜測可能林志玲原本要擔任文策院董事有關，但如今她雖婉拒接任，卻還是因此影響到演藝工作。

有網友得知節目沒有播出林志玲的集數，紛紛留言「希望之後可以播出」，另外也有大陸網友評論「底線不可觸碰」。