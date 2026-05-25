曬38年前與馬英九晨跑照 銀霞在醫院過67歲生日感嘆人生

1988年銀霞(右)在政大操場訪問馬英九(左)。（本報系資料照片）

資深女星銀霞是甄珍的親妹妹，80年代以一首「蘭花草」紅遍台灣，曾是紅極一時的玉女歌手，今年67歲的她在臉書發文曝近況，自己去醫院看病一整天，晚餐還是在醫院買的，自覺有點悲哀。

據「噓！星聞」報導，銀霞透露今年的生日就是從早上開始，就在醫院等著看醫生，一直到傍晚才結束，所以晚餐就在醫院的食堂買炸排骨配白飯，直呼「有點悲」。銀霞近年大都深居簡出，母親過世後她一度悲傷過度而有憂鬱症，還有為了母親怒告醫院誤診，官司打了6年，自己的身體狀況也不好。

不過近日關於前總統馬英九是否失智的熱門話題，銀霞在3月初時就曾曝光過一張舊照，1988年11月當時銀霞為主持的體育綜藝節目「勁運大觀」訪問馬英九，她透露當時清晨4點起床準備，5點就與工作人員在政大校園等著馬英九晨跑出現。

從合照中可以見到兩人穿著大不同，銀霞穿著長袖長褲運動服，而馬英九則依然是運動背心及短褲，頭上還戴著運動頭帶。銀霞稱那時她很怕冷，而馬英九才是真正的運動專家，畫面儼然就像真假晨跑。