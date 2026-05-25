張鈞甯自曝曾想「離開演藝圈」因陳意涵分享1個故事逆轉

張鈞甯分享曾經走過低潮焦慮。（圖／三立提供）

台灣藝人張鈞甯日前上「坐吧！聊聊」，接受小禎、黃嘉千 與黃鐙輝訪問。張鈞甯罕見聊起自己的成長背景、求學歷程與踏入演藝圈的心路歷程，更透露爸爸其實曾認為她「不適合當藝人」。

節目一開場，張鈞甯就驚喜重現景美女中儀隊學生時代的招牌技能，現場直接操槍演出，俐落動作完全不像多年沒碰，讓主持群驚呼連連。

談到成長背景，張鈞甯表示，雖然爸爸是老師、媽媽是作家，但家裡從不特別要求課業成績，「他們比較在乎的是三觀跟價值觀。」父母從小給她很大的自由，也很尊重孩子的興趣與選擇。她笑說，姊姊從小就很有美術天分，喜歡畫畫與設計，而自己則是姊姊的「小跟屁蟲」，曾經也想學畫畫，結果完全沒天分，「我的美術作業最後幾乎都變成我姊幫我畫。」

擁有法律背景、一路念到研究所的她，當時曾經天真地想過：「只要拍過一部電影，我這輩子就沒有遺憾了。」張鈞甯回憶，爸爸曾特地帶她去聽一場爵士演奏會，演出結束後語重心長地對她說：「做藝術的人，是要全情投入的。」爸爸甚至直接分析她的個性，張鈞甯記得爸爸因擔心曾說，「他說如果妳真的可以做到全心投入，我會完全支持妳；但如果不是，妳也要想清楚。」這段話至今仍深深影響著她，也讓現場主持人忍不住直呼：「爸爸真的很棒！」

至於媽媽，則展現理性中帶著溫柔的態度。張鈞甯透露，當年自己已經申請上碩士，媽媽不反對她進入演藝圈，但提出一個條件：「妳先把碩士念完。」因為媽媽認為人一定要為自己的選擇負責，「她希望我進可攻、退可守。」

為了兼顧學業與演藝工作，張鈞甯在碩士一年級時，拚命把所有課程提前修完，因為當時她正同步拍攝經典戲劇「白色巨塔」，生活幾乎完全被工作與課業塞滿。她坦言，那段時間真的非常辛苦，「每天都很累，時間被切得很碎。」

張鈞甯也分享，自己演藝生涯的重要轉折點之一，就是演出「武媚娘」時期。她回憶，當時有一場「殺人戲」，讓她第一次真正感受到角色黑化後的情緒層次，也從那一刻開始，發現自己對表演有了不一樣的理解。她坦言，以前總覺得自己是「菜鳥演員」，很多時候都還在摸索，但那場戲讓她第一次感受到演戲的刺激感與挑戰性，「那種黑化的情緒其實演起來超過癮。」也因為這次演出，她開始發現自己其實很喜歡突破、挑戰不同面向的角色。

不過看似一路順遂的她，也曾陷入「30歲焦慮」。張鈞甯坦言，當時曾認真懷疑過自己是不是該離開演藝圈，「會開始想，我是不是之後就不適合待在這個圈子了。」而那段時間，好友陳意涵其實也有同樣的不安與慌張。當時陳意涵曾分享一個故事給她，一位國外女藝人在30歲生日當天，特地站在鏡子前倒數，等到最後10秒結束後，她看著鏡中的自己說：「這一秒的我，跟上一秒的我，其實沒有任何區別。」這段話也深深影響了張鈞甯，讓她開始明白，年齡其實不會在一瞬間改變一個人，「不用那麼害怕變老，也不會一夕之間就變得不一樣。」

從那之後，她開始逼自己做很多以前不敢做的事，包括跳海、高空彈跳、跳傘等極限挑戰，「「因為覺得生命就只有一次，所以要做一些好玩的事情，不同的感受，放開可以得到更多。」