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「浪姐7」曾沛慈演唱炸裂仍吞低分 黃偉晉爆氣：什麼意思

娛樂新聞組╱綜合報導
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曾沛慈在「乘風2026（浪姐7）」人氣居高不下。（取材自微博）
曾沛慈在「乘風2026（浪姐7）」人氣居高不下。（取材自微博）

陸綜「乘風2026」（浪姐7）直播出第三次公演6位隊長的PK賽，其中曾沛慈現場演唱，大家都認為一定能拿下高分，但是當分數一公布出來，讓不少人都傻眼，也紛紛再次質疑節目組有黑幕，刻意打壓曾沛慈，好友黃偉晉也是忍不住爆氣脫口「什麼意思？」

據「噓！星聞」報導，曾沛慈在這次隊長PK賽中選唱「一樣的月光」，整場演出觀眾都認為不論是唱功或情感，都是表現非常出色，她演唱完後，觀眾都抱以熱烈的歡呼，好友黃偉晉也透過直播觀看，在分數出來前，他更覺得這次應該可以達到高分900分以上。

最後分數出爐曾沛慈獲得857分，雖然有贏過對手孫怡，但這樣的分數不僅讓孫怡也傻眼，露出不以為然的表情，黃偉晉更是直呼「是在跟我開玩笑嗎？」、「857你敢秀出來？」、「我嚇到了」，不過他也喊話「曾沛慈你是957」。

這樣的分數也引發網友熱議，甚至有網友放出在現場用手機錄下的影片，「現場聽真的太完美了，比直播版還要更好聽更好哭了」，還有網友酸節目組「這是滿900減100」，網友更痛批「票數的安排能不能也合理一點？觀眾不是傻子，有實力的人就該被看見！」。

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