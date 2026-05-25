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賈永婕被和林志玲比較 幽默回應：下次請選我好看的照片

娛樂新聞組╱綜合報導
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賈永婕（左）分享多年前與林志玲（右）的合照。（取材自臉書）
賈永婕（左）分享多年前與林志玲（右）的合照。（取材自臉書）

台北101董事長賈永婕近日因談及台灣認同及送女兒赴美留學等言論，再度成為網友討論焦點。網路上甚至流傳一張將她與名模林志玲並列比較的哏圖，以「同樣是回應爭議，格局高下立判」為題，引發熱議。對此，賈永婕在社群親自發文回應，展現一貫直率態度，幽默自嘲之餘，也強調自己會堅守崗位、持續做好分內工作。

據「噓！星聞」報導，網友製作的對比哏圖，將林志玲的回應評為優雅大方，贏得尊重與喜愛，而對於賈永婕則是「強勢傲慢，失去支持與信任」，賈永婕以輕鬆口吻寫道「很多人做了一個哏圖，說志玲比較有智慧，選擇遠離政治。我想說的是，下次可以幫我選一張好看一點的照片嗎（想得美）。」一句自嘲展現高EQ。

隨後她話鋒一轉，正面談及自己的立場，表示即使外界有不同聲音，她仍會持續站穩自己的位置，「不過，也沒關係。我會繼續站在自己的崗位上，盡好自己的職責，努力做好該做的事。」

賈永婕更以運動比賽作比喻，形容人生不只是追求輸贏，更重要的是是否具備「運動家的精神」，能夠在壓力之下依然堅持到底。她寫道「人生有時候就像一場運動比賽，重要的不只是輸贏，而是有沒有運動家的精神，能不能在壓力之下，依然堅持到底。」

最後，她也向外界喊話，請大家期待「一個更不一樣的台北101」，並霸氣表示：「我的個性就是一旦決定上場，就不會中途棄賽。」一番發言也再度展現她強勢果斷的作風。貼文曝光後，吸引不少支持者留言力挺，認為她敢於表達立場、勇於承擔壓力，展現出十足韌性。

林志玲 賈永婕

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