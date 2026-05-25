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戲說從頭╱「男公館」挨轟全廢話 陳奕：恭喜終於看懂了

記者陳慧貞／綜合報導
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陳奕表示，「男公館」從來不是在描寫人生勝利組，拍的是「一群把廢話當盔甲、把幽默當...
陳奕表示，「男公館」從來不是在描寫人生勝利組，拍的是「一群把廢話當盔甲、把幽默當止痛藥的人」。（圖／艾瑞克艾斯提供）

台灣首部以「男公關產業」為題材的影集「男公館」，陳奕擔任製作人、演出，集結張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田等共同主演，以5個人生失速的年輕人誤闖高級男公關會館為主軸，描繪他們在情感交易、現實壓力與自我認同之間掙扎求生的故事。自從播出後，網路討論評價兩極，但隨著第三、四集播出後，網路討論熱度再度飆升。

「男公館」以喜劇包裝，實際上卻帶有濃厚黑色幽默與厭世寫實感，劇中大量看似「廢話」的對白，反而成為角色內心狀態最真實的投射。製作人陳奕近日也於社群發文回應網友評論：「看過一句廢詞都沒有的戲，但沒看過全部都是廢話的戲，『男公館』就是。嗯，恭喜你，你終於看懂了。」一段文字迅速引發大量轉發與共鳴。

該劇自播出後，網路討論評價兩極，面對有網友反應，「剪輯亂、劇情破碎、看不懂方向，沒有男模該有的華麗感」，陳奕也發文回擊：「『男公館』本來拍的，就不是櫥窗裡完美發光的人。而是那些下了舞台後，還在生活裡東拼西湊自己的人。因為有時候人生本來就沒有章法，愛情沒有邏輯，夢想也不一定高級。大家只是很努力地，把自己的破碎，演得像沒事一樣。」

陳奕表示，「男公館」從來不是在描寫人生勝利組，而是「一群把廢話當盔甲、把幽默當止痛藥的人」。他更直言：「真正崩潰的人，很少講大道理，更多時候只是坐在那邊亂講幹話，然後假裝自己沒事。」這樣貼近現代年輕世代情緒狀態的表現方式，也讓不少觀眾直呼「越看越真實」、「笑著笑著突然很難過」，此外，張立昂飾演核心男公關媽媽桑角色，也被網友形容「痞帥感天花板」、「厭世感跟男公關氣質完全融合」。

除了劇情風格掀起討論，「男公館」演員陣容與高顏值話題同樣成功吸引觀眾目光。劇中多場男公關訓練、酒店互動與情感攻防橋段，被網友形容是「行走的腹肌牆＋費洛蒙大亂鬥」，成功打進年輕女性與OTT觀眾市場。客串陣容更堪稱豪華，包括溫昇豪、柯叔元、任容萱、李國毅、何潤東、王彩樺等人驚喜現身，也成為每集播出後的討論焦點。

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