趙傳公然示愛潘越雲 撒嬌稱「妳是幸運星」

趙傳(右)感念潘越雲一路提拔照顧。（記者林士傑／攝影）

趙傳近日二度空降台北流行音樂中心，替「給所有知道我名字的人」世界巡演增加三大彩蛋，驚喜邀來貴人嘉賓潘越雲合唱。他感念對方一路提拔照顧，公開撒嬌喊「潘，謝謝妳這麼疼我」，最後幽默補充：「阿潘是我在滾石唱片時期，唯一會撒嬌的女歌手。」

作為巡演最終場，他新增「YMCA」等三首西洋金曲，帥氣展現DISCO舞技，歸功於在學生時期練就一身「舞功」，此外加上華語代表作以及台語歌「內山姑娘要出嫁」，三聲道全開的他更一圓粉絲夢想，選唱從未公開演出的「英勇勳章」，收錄於首張專輯「我很醜，可是我很溫柔」。而讓他一砲而紅的專輯同名歌曲MV女主角曾哲貞也在台下同歡，趙傳感性表示：「真的覺得特別溫暖、感動，好像大家一起回到了當年的時光。」

他和嘉賓潘越雲曾是同門，也是台師大碩士班的學姐、學弟，培養出如家人般的深厚情誼，他透露：「以前樂壇流傳一句話，只要跟阿潘合唱就會紅，結果我跟她唱完『愛情有什麼道理』後，事業真的一路往上衝。」

潘越雲則獨自演繹他的經典歌曲「一個人」，趙傳說在開唱前，心中第一個想到的嘉賓人選就是潘越雲，加上演唱會完售，直呼潘越雲就是自己的「幸運星」。

趙傳為了演唱會進行自律訓練，從飲控、培訓體能及練唱三管齊下配合充足睡眠，他表示飲食方面必須吃足夠蛋白質、最後吃澱粉，「由於幾乎每天都會運動，所以蛋白質很重要，可以長肌肉、防止肌肉流失。至於澱粉最後吃是有營養學觀念在，每餐先吃菜、肉，最後把米飯類放在最後吃，比較不容易變胖」。