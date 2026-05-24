我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

趙傳公然示愛潘越雲 撒嬌稱「妳是幸運星」

記者林士傑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙傳(右)感念潘越雲一路提拔照顧。（記者林士傑／攝影）
趙傳(右)感念潘越雲一路提拔照顧。（記者林士傑／攝影）

趙傳近日二度空降台北流行音樂中心，替「給所有知道我名字的人」世界巡演增加三大彩蛋，驚喜邀來貴人嘉賓潘越雲合唱。他感念對方一路提拔照顧，公開撒嬌喊「潘，謝謝妳這麼疼我」，最後幽默補充：「阿潘是我在滾石唱片時期，唯一會撒嬌的女歌手。」

作為巡演最終場，他新增「YMCA」等三首西洋金曲，帥氣展現DISCO舞技，歸功於在學生時期練就一身「舞功」，此外加上華語代表作以及台語歌「內山姑娘要出嫁」，三聲道全開的他更一圓粉絲夢想，選唱從未公開演出的「英勇勳章」，收錄於首張專輯「我很醜，可是我很溫柔」。而讓他一砲而紅的專輯同名歌曲MV女主角曾哲貞也在台下同歡，趙傳感性表示：「真的覺得特別溫暖、感動，好像大家一起回到了當年的時光。」

他和嘉賓潘越雲曾是同門，也是台師大碩士班的學姐、學弟，培養出如家人般的深厚情誼，他透露：「以前樂壇流傳一句話，只要跟阿潘合唱就會紅，結果我跟她唱完『愛情有什麼道理』後，事業真的一路往上衝。」

潘越雲則獨自演繹他的經典歌曲「一個人」，趙傳說在開唱前，心中第一個想到的嘉賓人選就是潘越雲，加上演唱會完售，直呼潘越雲就是自己的「幸運星」。

趙傳為了演唱會進行自律訓練，從飲控、培訓體能及練唱三管齊下配合充足睡眠，他表示飲食方面必須吃足夠蛋白質、最後吃澱粉，「由於幾乎每天都會運動，所以蛋白質很重要，可以長肌肉、防止肌肉流失。至於澱粉最後吃是有營養學觀念在，每餐先吃菜、肉，最後把米飯類放在最後吃，比較不容易變胖」。

上一則

庾澄慶「歌手」首輪慘遭淘汰 伊能靜1句話疑暗挺前夫

下一則

9年虧719萬港元…張家輝止損賣豪宅 網讚：明智

延伸閱讀

温嵐仍在加護病房…女女緋聞對象發聲了

温嵐仍在加護病房…女女緋聞對象發聲了
蔡依林不藏了 親揭孫燕姿私下「真面目」

蔡依林不藏了 親揭孫燕姿私下「真面目」
金曲37／台語老將對新秀…人夫蕭煌奇拚搶第5座歌王

金曲37／台語老將對新秀…人夫蕭煌奇拚搶第5座歌王
遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56

超人氣

更多 >
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作