盧廣仲問鼎金曲歌王前先拿4大獎 周湯豪、張震嶽不落人後

盧廣仲為粉絲送上一首首好歌。（添翼文創、寬宏藝術／提供）

台灣歌手盧廣仲以翻唱專輯「傷心早餐店」角逐本屆金曲獎最佳華語男歌手獎，他近日在高雄流行音樂中心展開三場專輯同名巡演，又在2026 hito流行音樂獎拿下hito男歌手、K歌等四個大獎，為金曲獎搏得好采頭。

距離金曲獎倒數一個月，多名金曲戰將先在hito流行音樂獎對決，將角逐歌王寶座的周湯豪和張震嶽，入圍最佳樂團的告五人與Tizzy Bac，以及準歌后洪佩瑜都現身hito流行音樂獎頒獎典禮，為金曲獎暖身。

周湯豪在hito流行音樂獎中獲得最受歡迎男歌手獎，提到入圍金曲獎，他受訪時一度激動想哭，「我已經很習慣等待，不放棄往前走，（入圍）來得早或來得晚，都好」，透露媽媽比莉獲知喜訊比他還激動，甚至大哭，他自己則一如以往壓抑，表示金曲獎當天他或許會一次釋放噴淚。

張震嶽這次入圍金曲獎歌王、最佳華語專輯獎等六大獎，也先斬獲hito年度十大華語歌曲肯定。這張新專輯被外界形容「很鬆」，他坦言這和近年人生狀態改變有很大關係。「以前唱歌比較緊繃，對很多事情也比較衝撞」，但隨著年紀增長，加上結婚、生小孩後，生活重心早已不同於年輕時。升格二寶爸的他很滿足，坦言：「第三胎會怕，湊一個好字就好了。」