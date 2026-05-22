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加入胡瓜「綜藝大集合」21年 阿翔自曝曾憂丟工作

記者葉君遠／綜合報導
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阿翔(右)在胡瓜身邊21年了，已是重要左右手。（圖／民視提供）
阿翔(右)在胡瓜身邊21年了，已是重要左右手。（圖／民視提供）

台灣藝人阿翔加入「綜藝大集合」21年，也是他入行主持的第一個綜藝節目，當胡瓜和民視在鬧合約問題時，身為節目二哥，那兩個月他完全無聲。但他笑說，媽媽怕他會因此失去一個重要節目，「她一直打來關心，我只能安撫，告訴她大人的事，大人自己會解決」。

因為媽媽擔心，「我也私下問公司怎辦，公司同樣安撫我，會想盡辦法讓節目做下去，雖然我也緊張，但老實說，心裡有7、8成認為瓜哥會繼續做，雖然也有2、3成念頭他若不做，是否從此就沒有『大集合』了」。

阿翔認為，「大集合」是胡瓜演藝事業招牌，也是他口頭禪「下面一位」的來源，「如果他有天真不做了，會不會比我還難過？」好在目前輕舟已過萬重山，無論外界如何風雨，「綜藝大集合」仍每周開錄。

他今年45歲了，因多年美食節目吃進不少好料，但身材削瘦維持在50公斤上下，別人都在減肥，他則羨慕有肉的人，一年半前做過全身健檢，前陣子他感到胸悶不舒服，老婆拿出報告重看，認為心電圖部分有問題，要求他赴醫院再做檢查。

他說，心臟科醫生要他背一套儀器一整天，「報告出來，醫生看了要說不說的，只叫我做更深入檢查，所以又去做了核子醫學檢測，最新結果還沒出來」，他認為過瘦，是個性太急影響腸胃，「該調整心態，樂觀、慢活應會有幫助」。

阿翔媽媽4月因嚴重暈眩送醫，經檢查後確診罹患腦膜瘤，住院期間說話、行動都緩慢，「生病前她說話快、很凶，也愛碎碎念，但生病後整個狀況不對，看了很不捨」。如今翔媽已經出院，「過去怕她碎念，現在卻很想念，能再聽到她念我，是一件很幸福的事」。

阿翔體質一直吃不胖，多年來都維持在50公斤。記者林士傑／攝影
阿翔體質一直吃不胖，多年來都維持在50公斤。記者林士傑／攝影

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