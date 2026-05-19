女星楊千霈揭婚變內幕：臨盆前挺孕肚開車「我何必呢」

楊千霈分享上一段婚姻的心路歷程。（取材自Youtube)

台灣女星楊千霈2016年和紡織小開洪家傑交往僅19天便閃婚，2024年離婚，結束8年婚姻，她日前上媒體人范琪斐的YT節目「陪我走一段」罕見分享離婚內幕，她坦言和前夫個性實在差太多，一個理性一個感性，臨盆前仍一個人開車去海邊，她赫然發現自己還不如「一個人就好」，婚姻也就漸漸走到盡頭。

楊千霈說，雖然是閃婚，但婚前她和前夫有一一聊過彼此的條件再逐項確認，都OK才走進婚姻，她和對方同居2個月後便發現彼此個性不合，基於還有愛，她選擇繼續相處：「我以前是個很喜歡別人陪的女生，到後來我在婚姻裡已經習慣一個人，我就算大著肚子，也一個人開車去海邊，連到生小孩的前兩天，肚子頂到方向盤都動不了，我還是一個人開車出去，我都可以一個人做很多事情的時候，我就一個人就好啦，我何必呢？」

而她和前夫互動品質也不好，「我和他聊什麼，他也不感興趣，然後我想要了解他的東西，他就跟我說，妳不懂啦，所以人家一直問我說，到底為什麼離婚，就真的個性不合啊」，她生第一胎就知道兩人不適合，但因為她想生2個孩子，所以她還是堅持到生下老二。范琪斐好奇壓垮她的最後一根稻草是什麼？楊千霈說，夫妻吵架難免都會把離婚掛在嘴邊，但她在婚內時就曾真心建議前夫，如果真的不快樂，可以去找自己的幸福，她也會大方祝福。