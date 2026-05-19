動力火車顏志琳16歲愛女和音 尤秋興讚「小張惠妹」

動力火車直言連唱三場很考驗嗓音狀況。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣男子演唱組合動力火車戰勝自我，上周完成三場「一路向前」小巨蛋演唱會，顏志琳的16歲小女兒顏若霏擔任和音，台風穩健大獲好評，他謙虛稱：「女兒來玩的，出不出道看她自己。」尤秋興說開演前常聽到她喊救命，但根本不用擔心，因為一路看著她唱歌，音準很棒，盛讚她是小張惠妹。

顏志琳事前沒貼身指導女兒，笑說「她唱的歌我都沒聽過」，僅提醒她會看到很多人，也知道她首場心情最緊張，但很佩服女兒「根本聽不出來她的緊張，只是抖音 特別快」。女兒外型亮眼，會怕她被追走嗎？他說不怕，已經約法三章「談戀愛等18歲再說」。

連唱三場雖然風光，但也很考驗動力火車的嗓音，顏志琳坦言第三場格外吃力，覺得假音沒辦法很順利地唱；尤秋興則自認愈唱愈好，但是確實很辛苦，每天都得調整到最佳狀態。兩人感謝愛妻支持，貼心準備潤喉茶飲，其中尤秋興獻唱求婚曲「二月」送給老婆，他笑說：「老婆沒特別表示，但我們上台、下台都會抱一下。」

談到跟前師妹田馥甄的同台，顏志琳在開會時表明喜歡「還是要幸福」，認為三人搭檔滿好聽，尤秋興則直讚：「她唱這首歌很合適，感覺她讓演唱會更有氣質。」