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法國神父一待台灣60年 紀錄片揭「玉里爸爸」花東最催淚真實故事

記者陳穎／即時報導
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「為一切人，成為一切」劉一峰神父(左二)被花蓮鄉親尊稱為「玉里爸爸」。（希望影視...
「為一切人，成為一切」劉一峰神父(左二)被花蓮鄉親尊稱為「玉里爸爸」。（希望影視提供）

紀錄片「為一切人，成為一切」將於6月12日在台正式上映，由導演李秀純耗時6年拍攝完成，透過鏡頭記錄1952年起來到台灣花東地區的一百多位外籍神父，如何跨越語言與文化隔閡，深入偏鄉部落，用超過半世紀的歲月陪伴台灣土地與人民。

▲ 影片來源：希望影視行銷 Hope Content Marketing

電影聚焦多位長年深耕花東的神父故事，其中現年85歲的劉一峰神父，60年前遠從海外來到花蓮玉里，不僅學習當地語言，更長期照顧失親孩童、獨居長者與身心障礙者，逐漸成為鄉親口中的「玉里爸爸」。如今他依然堅守第一線，除了擔任天主教安德啟智中心負責人，也透過推動資源回收，持續幫助弱勢族群。

另一位令人動容的主角，則是曾與太魯閣族共同生活17年的牧德全神父。他不僅能說流利太魯閣語，還親自編寫太魯閣族語辭典，保存許多如今幾近失傳的祭祀語彙與文化記錄。然而1971年短暫返回法國後，卻因時代與政治因素遭禁止再入境台灣，被迫與深愛的部落分離，直到離世前都未能重返台灣。據悉，他甚至在法國墓園中，以鮮花排出「台灣地圖」，作為對這片土地最深的思念。

「為一切人，成為一切」不僅記錄神父們投入醫療、教育與社會扶助的歷程，更首次公開大量珍貴歷史影像。片中出現的黑白照片與16釐米影片，皆由神父們數十年前親自拍攝，長年收藏於巴黎外方傳教會，過去鮮少曝光。此次透過電影取得授權，讓這批影像重新問世，也成為研究台灣原住民族文化的重要史料。

導演李秀純表示，希望透過這些神父的故事，重新串起台灣與歐洲之間的文化與情感連結。她提到，當年不只是神父們無私幫助原住民部落，部落族人也以家人的方式接納這群遠道而來的異鄉人，「年長的神父被當成長輩，年輕的則像孩子一樣被照顧。」也因此，許多神父都選擇在離世後葬在台灣，甚至長眠於原住民部落之中。

電影描述1950年代戰後的台灣，當時花東資源匱乏，超過百位法國與瑞士籍神父選擇遠赴偏鄉服務。他們不只深入部落生活，更提早投入原住民語保存工作，編纂辭典、用族語主持彌撒，留下極具價值的文化與語言研究資料。

隨著時代更迭，許多神父已離開或凋零，如今僅剩少數部落耆老仍記得他們的身影。導演李秀純坦言，這段歷史正在快速消失，因此決定用影像留下這些仍在第一線默默奉獻的身影，讓更多人看見這群把台灣視為「家」的外籍神父故事。

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