101底下擺流水席 廚師上菜「竟然是隋棠藍正龍」

藍正龍拿出大龍蝦驚呆隋棠。（記者王聰賢／攝影）

隋棠 、藍正龍、浩子、陳隨意、千千16日隨「請世界吃桌」回到台北，結束跨國辦桌任務。他們在四四南村席開16桌，在101董事長賈永婕 、莎莎等好友見證下，以一場充滿感謝與情感的「感恩宴」為跨國辦桌旅程畫下句點。

藍正龍去年考取廚藝證照後首次真正「學以致用」，覺得全程很像在圓夢。他笑說今天從一大早就在廚房開始備料準備晚上的感恩宴，甚至到有點手發抖、腰痠背痛，也忍不住自嘲：「我永遠不會忘記在紐約廣場4點搬東西的畫面，不要拿自己的興趣去挑戰別人的職業。」

隋棠笑說這次拍攝絕對是人生聞過最多油煙味的一次，之前從來沒有這麼長時間待在廚房。她強調節目完全來真的，從備料、洗切、烹煮到上菜，全都親力親為，她人生中從來沒切過這麼多蔥薑蒜。

身為這次的總鋪師陳隨意坦言，回到台北101這一場最讓他緊張。他透露這趟出國辦桌，從各地師傅身上學到許多以前沒注意過的細節，每個流程都極度精準，「良心永遠比廚藝重要，因為料理是吃進大家肚子裡的，食安才是最重要的事」。

而浩子靠著超強主持魂，在紐約時報廣場完成全英文主持，成為他此行最大成就。他也分享這次上節目，最開心是收了一個徒弟千千。千千形容每一場辦桌都辛苦到像打仗，但看到海外遊子吃到熟悉的台灣味，眼眶泛淚跑來道謝時，一切都值得。

被問到大家是否曾因高壓而吵架時，眾人異口同聲表示「真的沒有」，矛頭直接指向總鋪師團隊「是他們在吵架」。至於誰廚藝最好？大家公認是廚藝經驗最豐富的陳隨意，最雷的則是浩子。

「請世界吃桌」為台灣首檔跨國「辦桌」實境節目，挑戰將台灣最具代表性的辦桌文化帶向世界，從雪梨、熊本、紐約國際地標一路辦桌到台北，透過台灣料理傳遞人情味與文化精神。「請世界吃桌」將於6/6(六)晚間22:00在三立台灣台首播，華視6/7(日)20:00、緯來綜合台則於6/12(五)21:00播出。

陳隨意、隋棠、藍正龍、浩子、千千一起辦桌。（記者王聰賢／攝影）

藍正龍親自下廚。（記者王聰賢／攝影）