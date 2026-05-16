台北電影獎╱「陽光女子合唱團」創票房奇蹟 僅4項入圍

「陽光女子合唱團」創台灣影史紀錄，但僅入圍台北電影獎4獎。（圖／壹壹喜喜電影提供）

2026第28屆台北電影節公布台北電影獎入圍名單，今年共有331件作品報名，包括劇情長片49件、紀錄片84件、短片156件、動畫片42件，歷經9小時討論。其中「大濛」以13項成入圍最大贏家。舒淇 以「女孩」入圍最佳編劇、最佳導演獎，該片也拿下9項入圍。反倒是賣破台灣國片影史票房冠軍的「陽光女子合唱團」僅入圍4項。

台北電影節李亞梅表示，此次討論最久的是紀錄片長達55分鐘，劇情片和男主角最快，15分鐘就出爐。「陽光女子合唱團」在最佳劇情片、女主角上全摃龜。李亞梅透露，陳意涵在女主角有被討論到，表演有將觀眾帶進故事中，演出非常搶眼。

至於「陽光女子合唱團」在劇情片組沒有入圍，李亞梅表示，評審並沒有就票房的好壞上做考慮。而該片在技術獎項上全摃龜，李亞梅指出拍片在技術獎項上也都沒有討論到。

影帝、后遺珠部分，評審認為「功夫」的戴立忍突破過往形象，成功撐起電影世界的獨特性，在表演的討論貼合性強。同樣的情況也在「女孩」的邱澤身上，有評審認為他在演軟爛的爸爸有很多細節，是這個爸爸拖垮大家，但最後在討埨上沒有過半數。

女主角部分，林依晨被評審稱讚在聲音表現上有明顯的進步，能接下難度這麼高的角色，窒息感和精神狀態令人敬佩；「女孩」的白小櫻也很棒，演出受到精神壓迫的角色令人動容，演技也很生動；另外，「我們意外的勇氣」劉若英一個人獨撐大局，用生命力包覆整個電影，也令人敬佩。