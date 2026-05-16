我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

台北電影獎╱「陽光女子合唱團」創票房奇蹟 僅4項入圍

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「陽光女子合唱團」創台灣影史紀錄，但僅入圍台北電影獎4獎。（圖／壹壹喜喜電影提供...
「陽光女子合唱團」創台灣影史紀錄，但僅入圍台北電影獎4獎。（圖／壹壹喜喜電影提供）

2026第28屆台北電影節公布台北電影獎入圍名單，今年共有331件作品報名，包括劇情長片49件、紀錄片84件、短片156件、動畫片42件，歷經9小時討論。其中「大濛」以13項成入圍最大贏家。舒淇以「女孩」入圍最佳編劇、最佳導演獎，該片也拿下9項入圍。反倒是賣破台灣國片影史票房冠軍的「陽光女子合唱團」僅入圍4項。

台北電影節李亞梅表示，此次討論最久的是紀錄片長達55分鐘，劇情片和男主角最快，15分鐘就出爐。「陽光女子合唱團」在最佳劇情片、女主角上全摃龜。李亞梅透露，陳意涵在女主角有被討論到，表演有將觀眾帶進故事中，演出非常搶眼。

至於「陽光女子合唱團」在劇情片組沒有入圍，李亞梅表示，評審並沒有就票房的好壞上做考慮。而該片在技術獎項上全摃龜，李亞梅指出拍片在技術獎項上也都沒有討論到。

影帝、后遺珠部分，評審認為「功夫」的戴立忍突破過往形象，成功撐起電影世界的獨特性，在表演的討論貼合性強。同樣的情況也在「女孩」的邱澤身上，有評審認為他在演軟爛的爸爸有很多細節，是這個爸爸拖垮大家，但最後在討埨上沒有過半數。

女主角部分，林依晨被評審稱讚在聲音表現上有明顯的進步，能接下難度這麼高的角色，窒息感和精神狀態令人敬佩；「女孩」的白小櫻也很棒，演出受到精神壓迫的角色令人動容，演技也很生動；另外，「我們意外的勇氣」劉若英一個人獨撐大局，用生命力包覆整個電影，也令人敬佩。

舒淇

上一則

首談甲亢「面容巨變」釀自卑 李連杰認：人生最艱難時期

下一則

孫燕姿大巨蛋開唱 蔡依林爆料趣事 林俊傑也相挺

延伸閱讀

全球OTT大獎╱「逐玉」田曦薇、鄧凱入圍 獨漏張凌赫…網氣炸

全球OTT大獎╱「逐玉」田曦薇、鄧凱入圍 獨漏張凌赫…網氣炸
蔡依林金曲獎入圍9項 黃韻玲：她一定很孤單

蔡依林金曲獎入圍9項 黃韻玲：她一定很孤單
陶喆「曾經太輝煌」成枷鎖？華語音樂的標準正往更高境界

陶喆「曾經太輝煌」成枷鎖？華語音樂的標準正往更高境界
金曲入圍╱不敢赴台還報名？陸歌手被挖「缺席」歷史

金曲入圍╱不敢赴台還報名？陸歌手被挖「缺席」歷史

熱門新聞

「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

2026-05-10 11:35
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
福原愛(左)產後首度露面，和排球好手古賀紗理那現身。（取材自IG）

福原愛為「橫濱男」生了 低調升格3寶媽 產後首露面「判若兩人」

2026-04-18 19:08
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
許氏家族照，依左至右為：展榮、許爸爸、許媽媽、展瑞。(圖／星展娛樂提供)

展榮展瑞憶童年 不捨母變賣嫁妝換兄弟倆的醫藥費

2026-05-07 10:27

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？