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温嵐一度敗血性休克 加護病房見人就哭 經紀人曝最新病況

記者梅衍儂／綜合報導
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温嵐突發敗血性休克，緊急送醫治療，目前全面暫停工作。（記者林士傑／攝影）
温嵐突發敗血性休克，緊急送醫治療，目前全面暫停工作。（記者林士傑／攝影）

台灣歌手温嵐健康突亮紅燈，她近日腹部劇痛、發燒不退又全身無力，男友和好友吳亦帆發現後立刻送她去醫院，温嵐隨即住進加護病房，情況危急一度敗血性休克，目前仍在加護病房。

經紀人16日一早透露温嵐還沒完全脫離險境，持續接受治療中，不過氣色比15日好一點，只是仍未離開加護病房。

温嵐的親友都隨侍在側，但因一天只能探望30分鐘，所以也無法說太多話，她仍非常虛弱，一見到經紀人就哭說「對不起，我把工作都搞砸了」，她能進食一點點，看到外界的關心、吳宗憲的哽咽，嚇了一跳，也非常感謝。

經紀人15日突在臉書發文表示，14日清晨接到温嵐來電，對方表示身體明顯不適，且持續高燒未退，還伴隨劇烈腹痛症狀，因此緊急送醫治療，目前工作全數取消。

突如其來的健康狀況，也讓温嵐不得不取消後續工作及相關公開行程。對此，經紀人代為轉達温嵐的歉意，表示她對於臨時取消工作、造成歌迷、主辦單位及合作夥伴不便，感到十分抱歉，也向外界致上誠摯歉意。

經紀人也透露，現階段温嵐將全面暫停工作，專心配合醫師治療與休養，希望能盡快恢復健康，早日回到舞台與粉絲見面。她原訂要到蘭州演出，主辦單位也發出公告，表示將由徐懷鈺代打。

而曾在3月演唱會上和温嵐同框的吳宗憲、Lulu得知消息後震驚不已、難以置信。吳宗憲接到媒體求證電話，語帶哽咽表示，聽到消息時很驚訝，「先不要打擾她，現在讓她專心休養、安心養病，趕快好起來，大家都會為她禱告的」。

Lulu在「完全娛樂」首錄記者會上得知此事，當場張大嘴巴說不出話，看完新聞後直說不知道現在温嵐狀況如何，「太突然了，先希望她可以度過難關，趕快好起來」。

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