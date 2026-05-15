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攝護腺開刀後重獲新生 洪榮宏讚「這方面變很強」

記者李姿瑩／即時報導
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洪榮宏分享養生之道，氣色紅潤。（圖／年代提供）
洪榮宏分享養生之道，氣色紅潤。（圖／年代提供）

台語歌王洪榮宏去年驚傳因攝護腺肥大住院，消息曝光後讓不少粉絲相當擔心。近日他登上「聚焦2.0」分享養生之道，透露當時不僅造成生活不便，也擔心影響演出狀態，最後決定接受手術治療。

洪榮宏自幼出道，19歲憑藉「一支小雨傘」爆紅，未料卻曾因秀場糾紛遭黑道尋仇，當時身中4刀，傷勢相當駭人。其中額頭縫了近200針，耳朵更一度被砍到「差點掉下來」，背部兩刀還造成氣胸，情況十分危急。送醫後醫師建議若想讓傷口恢復得較漂亮，最好不要施打麻藥，愛美的他竟咬牙忍痛完成近200針無麻縫合，如今幾乎看不出疤痕。

隨著年齡增長，洪榮宏也飽受胃食道逆流所苦，坦言過去為了補充蛋白質，曾攝取過多紅肉，導致血糖指數飆高。如今他調整飲食，以雞胸肉、鮭魚等白肉與魚類為主，澱粉則改吃五穀米、地瓜、馬鈴薯增加飽足感，專家則補充，進食順序可依序為「蔬菜、蛋白質、碳水化合物」，先透過蔬菜提升飽足感，有助於控制食量。

動完攝護腺手術的他，形容術後3個月的恢復期「像女人坐月子一樣」，凡事都得格外小心，好在經過細心調養後恢復良好，甚至幽默表示現在「尿速很強」。

如今洪榮宏正忙著籌備「舊情綿綿」演唱會，前陣子發現膝蓋疑似退化，因此開始多補充鈣質、曬太陽，並堅持每天健走一萬步維持健康。

談及將於7月25日、26日在台北國際會議中心舉辦的演唱會，儘管洪榮宏已邁入花甲之年，到了同齡人準備退休的年紀，但每次看見台下歌迷熱情支持的模樣，總讓他捨不得封麥，也正因為歌迷橫跨好幾個世代，為體恤歌迷作息，這次特別規畫「孝親場」，貼心將演唱會時間安排在下午4點30分開唱，邀請大家攜家帶眷，一起到場聽歌、重溫美好回憶。

洪榮宏去年驚傳入院嚇壞粉絲。（圖／年代提供）
洪榮宏去年驚傳入院嚇壞粉絲。（圖／年代提供）

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