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笑看過往… 60歲姚黛瑋走過憂鬱這一關 愛死「檳榔姐妹花」

記者葉君遠／綜合報導
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姚黛瑋走過憂鬱，如今心態自在愜意。（圖／民視提供）
姚黛瑋走過憂鬱，如今心態自在愜意。（圖／民視提供）

台灣資深女星姚黛瑋30多年前和曹蘭扮「檳榔姐妹花」走紅，坦言當時並不快樂，雖然錢賺翻了，內心卻極憂鬱，今年邁入耳順之年，走過人生曲折、離婚單身，她已能笑看過往，去年金鐘獎上重新擁抱這角色，「我真愛死了」。

90年代「檳榔姐妹花」是「綜藝萬花筒」裡的單元，工作逼姚黛瑋須扮醜搞笑，「大家覺得好玩，但我演得很用力，簡直拚命三娘，嚴肅的個性勉強自己做下去，很少人知道我身心很不平衡」。

她的憂鬱症在「全民亂講」時病得最嚴重，「前夫看我不對，一直問我還OK嗎，問的次數多了我竟大發飆，他很辛苦，因為我根本不知道自己生病了」。直到兩人相約峇里島度假，她5天關在飯店，察覺憂鬱找上門，返台後被前夫帶去看醫生，認真開始吃藥。

她當年赴加拿大拿到心理諮商文憑，卻治不好自己的心病，跟前夫後來仍離了，「因為我再也看不到跟他手牽手過日子、一起終老的畫面，跟他的功課算是寫完了」，她至今沒再談過戀愛，好友說，是她身上沒散發費洛蒙，沒對男生散發「來追我」的訊息。

曾經有小很多的男生跟她說，「你知道你有多辣，我超想追你的」，她心裡小鹿亂撞狂喊「那你放馬過來呀」，那男生補了一句「但妳看來很難搞」，她臉上無表情，但內心改成狂罵，「你們這些男生，我其實挺好搞的，好嗎」。

姚黛瑋今年步入60，人生很多事換個角度去看已有不同感受，也更能接受過去的自己，「去年金鐘獎上的『檳榔姐妹花』我好開心，我是歌手出身，去年也參加民歌演唱會，這年紀愈來愈鬆、愈自在了」。

憂鬱症

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