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蔡依林入圍9獎爭金曲歌后 樂喊繼續活潑誠實創作

中央社台北電
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蔡依林一口氣入圍9項成為大贏家。(凌時差音樂提供)
蔡依林一口氣入圍9項成為大贏家。(凌時差音樂提供)

歌后蔡依林去年推出專輯「Pleasure」，今(13)天入圍第37屆金曲獎華語歌后、年度歌曲、華語專輯等共9個獎項。她感謝評審和工作人員，並表示「我會繼續活潑誠實地創作。」

蔡依林此次共入圍金曲獎年度專輯、年度歌曲、最佳華語專輯、最佳華語女歌手、最佳編曲人、最佳專輯製作人、最佳演唱錄音專輯獎，而2首歌曲「Pleasure」、「Fish Love」也都入圍最佳MV獎。

得知入圍消息後，蔡依林透過唱片公司表示，「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們。以及謝謝每一位在pleasure專輯裡聽見自己的人。希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受，我會繼續活潑地誠實地創作。」

另外，歌手張震嶽以「跟著感覺走」入圍最佳華語專輯獎、最佳華語男歌手、最佳作曲人、最佳作詞人、年度歌曲獎、年度專輯獎。他透過唱片公司表示，「謝謝大家的喜歡，跟這麼多喜歡音樂的朋友一起入圍很開心，大家一起加油。聚續（繼續）做好的音樂，以烈～」

歌手盧廣仲以「傷心早餐店」入圍最佳華語男歌手獎，他表示，「謝謝大家，祝大家發票都中獎。」

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋舉行。

蔡依林

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