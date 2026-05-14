金曲獎／蔡依林9入圍封后大考驗 盧廣仲、張震嶽爭歌王

蔡依林一口氣入圍九項金曲獎，成為大贏家。(圖／凌時差音樂提供)

台灣天后蔡依林 (Jolin)專輯「Pleasure」氣勢驚人，金曲獎一口氣入圍九項成為大贏家，包括最佳華語女歌手獎、年度專輯獎、年度歌曲獎、最佳華語專輯獎及最佳MV獎（入圍兩支）等；比上次專輯「Ugly Beauty」的八項更多。金曲歌王則有Gummy B、周湯豪、裘德、張震嶽以及盧廣仲五人競逐。

單依純拿到金曲獎歌后入圍門票。(取材自微博)

蔡依林2007年以專輯「舞孃」奪下歌后，這是她相隔19年第5度有望再封后，亦是史上入圍及獲得金曲獎次數最多的唱跳歌手。這次對戰彭佳慧、洪佩瑜、劉艾立（Erica）、創作新人陳嫻靜，以及來自中國大陸的單依純。

Jolin得知入圍多項，開心說：「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們。」她也感謝每一位在專輯裡聽見自己的人，「希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受，我會繼續活潑地誠實地創作」。

洪佩瑜實力相當驚人。(圖／何樂音樂提供)

然而她二度封后之路聲勢強壓，實則波濤暗湧，對手皆非省油的燈，洪佩瑜在金曲獎上的資歷雖淺，但她曾以首張專輯同時入圍新人獎和女歌手獎，有著金曲新人光環的她，此次也是二度入圍歌后，加上「開」這張專輯立意遼闊，亦是近年評審口味偏愛。

對於二度入圍歌后與華語專輯、年度專輯，洪佩瑜說：「謝謝評審聽見『開』，這次相較上次自己平靜很多，希望情緒也能跟著音樂不斷進化。」

彭佳慧將角逐第二座金曲歌后。(圖／索尼音樂提供)

而彭佳慧則是三度入圍，同樣追求二度封后，她說：「能以『完整的大人』入圍最佳華語女歌手，對出道30年的這個時刻來說，是團隊盡了全力的成果實踐。謝謝評審沒有忽略這張專輯，也謝謝身邊始終誠實努力的每一個工作夥伴。金曲獎見！」

盧廣仲憑翻唱專輯三度角逐歌王。(圖／寬宏藝術、添翼文創提供)

另外，Gummy B、周湯豪、裘德、張震嶽以及盧廣仲，共同爭取第37屆金曲獎最佳華語男歌手獎，其中Gummy B、周湯豪同為首次提名，與合計入圍三次的張震嶽跟盧廣仲、發片必入圍的裘德，五人力求出線開胡，抱回生涯首座歌王。

周湯豪將首度角逐金曲歌王寶座。(圖／環球音樂提供)

Gummy B因選秀節目嶄露頭角，得知拿下金曲門票，透過社群稱早起喝了兩杯咖啡，不確定手抖是心悸還是興奮，感謝各方給予祝福。周湯豪同時入圍最佳編曲人獎，談到自己從唱跳歌手出道後，一路努力做喜歡的音樂，然後開始嘗試全創作以及製作。

張震嶽把日常生活全寫進歌中。(圖／本色音樂提供)

來自中國大陸的裘德出道八年、四度角逐歌王，另入圍最佳作曲人、編曲人、華語專輯等，在微博發文「能夠被聽見，真的是很幸運的事，希望能創作到很遠很遠的以後」。張震嶽則開心地說：「謝謝大家的喜歡，跟這麼多喜歡音樂的朋友一起入圍很開心，大家一起加油，繼續做好的音樂。」

盧廣仲一出道就奪得金曲新人，後來多元發展成為三金得主，卻和華語歌王擦身而過兩次，這回憑翻唱專輯三度角逐，代表唱功獲得肯定，他說：「謝謝大家，祝大家發票都中獎。」