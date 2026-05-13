蔡依林金曲獎入圍9項 黃韻玲：她一定很孤單

蔡依林今年入圍9項金曲獎。（取材自Instagram)

台灣第37屆金曲獎今（13日）公布入圍名單，Jolin蔡依林 憑著「Pleasure」入圍9項成為入圍大贏家。金曲評審黃韻玲直言：「蔡依林一直在做一種規格的調整。所謂規格的調整，就像去國外錄音與國外的一些設定，才能夠接軌。我覺得她很辛苦，作為一位歌手，她的規格拉那麼大，對她來說也一定是孤單的，我覺得她肯定很孤單。」

被問到評審是否特別看重「接軌全球音樂市場」及作品的中英文比例，黃韻玲說：「內容當然很重要。至於英文比例，其實我們有很嚴格的資格審查。如果英文超過一半以上，那就沒有辦法被歸類為華語專輯」。

她還請所有媒體朋友幫忙，「因為我們都知道，現在K-pop很多歌曲都有大量英文。英文是一個很好溝通的語言，在很多平台上，大家一點進去，其實都很自然會聽」。但她同時認為這並不會和金曲獎規定牴觸，「只是如果英文或外語真的超過比例，那也沒法進入這個賽道」。

今年華語女歌手獎項堪稱死亡之組的競爭，是否有第一輪就出現人選？黃韻玲表示：「有，第一輪其實就有了，且大概2到3位。」

至於一度被認為呼聲極高的曾沛慈淪為遺珠？黃韻玲說：「曾沛慈也是我們討論的重點，當然我們有看到她最近的表現，加上她的唱功，確實是非常好的。但一切還是要回到整張專輯，我不喜歡用好或不好來形容，我覺得還是完成度。沛慈是非常有潛力，且絕對會有很好成績，但就是要再給她一點時間。」