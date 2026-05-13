我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

台藝人NONO被控「按摩會館、車內性侵」 一審判無罪

記者翁至成／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，台灣高等法院駁回上訴，維持一...
藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，台灣高等法院駁回上訴，維持一審判決，仍判2年6月徒刑。(本報資料照片)

台灣藝人NONO（本名陳宣裕）遭控涉性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署認定偵查未完備，發回續查，士檢去年8月「逆轉」，依強制性交、強制猥褻等罪起訴，並建請法院從重量刑，士林地方法院今天宣判，判無罪。

起訴指出，NONO在2011年至2013年某日晚間，前往台北市中山區一家時尚生活會館消費，指名由化名「A3」的成年女子提供按摩服務，過程中，他突然起身暴露下體，憑181公分的身高體型優勢，將A3壓制在美容椅上，強行性侵得逞。

另一起案件發生在2011年底，化名「A5」的女子因在NONO臉書粉絲專頁按讚，引來NONO透過MESSENGER主動傳訊邀約見面，孰料NONO開白色賓士接送A5時，竟在副駕駛座對她伸出舌頭強吻、用手搓揉胸部，違反意願進行猥褻行為。

檢方指出，A3、A5原本選擇沉默，但因看到其他被害人A4、A1先後在臉書公開指控陳男性侵，決定挺身指證，面對媒體大幅報導，NONO一度強硬否認，惟發現情勢如火燎原，才在臉書宣告「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」等語。

士林地檢署最初偵辦時，曾認為A3與A5案件罪嫌不足，予以不起訴；兩名女子不服，向高檢署聲請再議，高檢署審查後認定原偵查尚有未完備之處，前年底撤銷不起訴處分，發回續查。

士檢重新調查，認定NONO涉犯強制性交與強制猥褻罪，去年8月起訴，痛批NONO利用藝人知名度結識、接近被害人，再藉機滿足私慾，行為惡劣，造成被害人嚴重身心創傷，且犯後仍否認犯行，毫無悔意，建請法院從重量刑。

上一則

全球OTT大獎╱「逐玉」田曦薇、鄧凱入圍 獨漏張凌赫…網氣炸

延伸閱讀

12年性侵4少女 台南田徑狼師15罪起訴

12年性侵4少女 台南田徑狼師15罪起訴
報案竟被要求「脫到剩內衣」讓他拍照 高雄警偷拍6女又換臉成裸女遭訴

報案竟被要求「脫到剩內衣」讓他拍照 高雄警偷拍6女又換臉成裸女遭訴
台北車站大廳性侵71歲港婦 通緝犯判5年2月

台北車站大廳性侵71歲港婦 通緝犯判5年2月
台北精舍虐死命案 李威獲緩刑5年 負責人王薀重判12年

台北精舍虐死命案 李威獲緩刑5年 負責人王薀重判12年

熱門新聞

「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

2026-05-10 11:35
林依晨出道多年，優質形象深植人心。（本報資料照片）

「程又青」推一把 林依晨果斷分手 前男友今淪性侵犯

2026-05-05 21:38
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
向華強（左）和向太是香港的影視大亨，身家超過500億港幣。(摘自微博)

向太砲轟小兒子女友「姐弟戀不上進」：絕不認她

2026-05-08 23:43

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父