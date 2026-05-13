台藝人NONO被控「按摩會館、車內性侵」 一審判無罪

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，台灣高等法院駁回上訴，維持一審判決，仍判2年6月徒刑。(本報資料照片)

台灣藝人NONO（本名陳宣裕）遭控涉性侵、猥褻案，士林地檢署原先對部分案件不起訴，經被害人聲請再議，高檢署認定偵查未完備，發回續查，士檢去年8月「逆轉」，依強制性交、強制猥褻等罪起訴，並建請法院從重量刑，士林地方法院今天宣判，判無罪。

起訴指出，NONO在2011年至2013年某日晚間，前往台北市中山區一家時尚生活會館消費，指名由化名「A3」的成年女子提供按摩服務，過程中，他突然起身暴露下體，憑181公分的身高體型優勢，將A3壓制在美容椅上，強行性侵得逞。

另一起案件發生在2011年底，化名「A5」的女子因在NONO臉書粉絲專頁按讚，引來NONO透過MESSENGER主動傳訊邀約見面，孰料NONO開白色賓士接送A5時，竟在副駕駛座對她伸出舌頭強吻、用手搓揉胸部，違反意願進行猥褻行為。

檢方指出，A3、A5原本選擇沉默，但因看到其他被害人A4、A1先後在臉書公開指控陳男性侵，決定挺身指證，面對媒體大幅報導，NONO一度強硬否認，惟發現情勢如火燎原，才在臉書宣告「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」等語。

士林地檢署最初偵辦時，曾認為A3與A5案件罪嫌不足，予以不起訴；兩名女子不服，向高檢署聲請再議，高檢署審查後認定原偵查尚有未完備之處，前年底撤銷不起訴處分，發回續查。

士檢重新調查，認定NONO涉犯強制性交與強制猥褻罪，去年8月起訴，痛批NONO利用藝人知名度結識、接近被害人，再藉機滿足私慾，行為惡劣，造成被害人嚴重身心創傷，且犯後仍否認犯行，毫無悔意，建請法院從重量刑。