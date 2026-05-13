許瑋甯笑曝10月大寶貝兒不怕鏡頭 會可愛露出「職業笑」

許瑋甯分享升格當媽後的第一個母親節。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人許瑋甯 出席新品手機品牌發表活動，母親節 剛過，她分享升格當媽後的第一個母親節，在親友組20人的強大母親團加上小朋友們的陪伴下，度過一段溫馨歡樂時光。提到母親節禮物，許瑋甯收到老公邱澤 送的兩束花，一束代表丈夫的感謝，一束幫才10個月大的兒子送，她揭開「兩束花」背後意義超級浪漫。

提到寶貝兒子，許瑋甯滿臉笑意，直呼才10個月大的寶寶成長「太著急」，才10個月大已經會走路，母親節聚會中，還會主動跟人打招呼、給抱，對人充滿好奇心、完全不怕生，許瑋甯笑稱兒子喜歡合照，還不怕鏡頭，一看鏡頭就會笑，果真遺傳父母優良基金，不到周歲已開啟營業模式的「職業笑容」。

有了寶寶後，許瑋甯直言手機相簿幾乎都是孩子的照片，老公邱澤也會拍，但她自認攝影技術比老公好，現場有人要她同樣的話再講一遍，「當然是我拍得好呀，再講10遍也可以！」認為老公的攝影是直男視角，雖然可愛、真實，但自己還是需要有調比例、濾鏡等等。

今年許瑋甯多了不同角色，同時身兼演員、作家與經紀人，還要兼顧家庭，多重身分的轉換，對她而言每天都是挑戰，被問李沐成為自組公司旗下藝人後「長相變高級」？她笑：「我覺得很好啊，女生30歲前的容貌是父母給的，30歲之後是你自己沉澱出來的成果，她現在剛好就是正在綻放的時候。」

說起近期醫美診所偷拍事件，她覺得此事的確讓人感到恐慌，呼籲無論男女出門在外需懂得自我保護，希望同樣的事情不要再發生。