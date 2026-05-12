告五人重返兒童新樂園 4年前許願成真

告五人2022年曾包下兒童新樂園舉辦演唱會，四年後重返舊地。(圖／相信音樂提供)

台灣天團告五人與手機品牌續約，日前在台北兒童新樂園舉辦全台首場大型「V粉嘉年華」，邀請上千名粉絲入場，與告五人零距離共度周末時光。

告五人2022年包下兒童新樂園舉辦演唱會，當時星空摩天輪與煙火交織的魔幻嘉年華，至今仍讓許多歌迷津津樂道。如今，告五人已帶著音樂繞行世界兩圈，累積了無數大型萬人舞台的成功經驗，再次回到這個充滿回憶的起點，團員們心中滿是感動。

雲安感性分享：「四年前我們在這裡許下很多願望，現在帶著世界巡迴的滿滿能量回來，感覺就像是跟老朋友重逢一樣，熟悉又激動。」犬青也笑說：「上次來的時候其實超緊張，這次心境很不一樣，多了很多餘裕可以好好看清楚大家開心的臉。」哲謙則說：「一踏進遊樂園，就想起當時的點點滴滴，沒想到這次以代言人角色第一次把見面會拉進兒童新樂園。」

告五人一登場便引爆全場震耳欲聾的尖叫聲，現場宛如大型戶外音樂祭。為了這場專屬的寵粉派對，告五人誠意十足，接連飆唱人氣金曲「帶我去找夜生活」、「我想要佔據你」及「愛人錯過」等歌曲，熟悉旋律一響起，立刻掀起千人大合唱，最後在「披星戴月的想你」的歌聲中，將樂園氣氛推向最高潮。