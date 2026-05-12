我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評論／川習會前對北京小動作不斷 川普極限施壓大交易？

川普政府請求法院暫停執行10%關稅違法判決 要繼續徵收

曾背債1億台幣 「日本娃娃」周思潔熬17年還清了

記者梅衍儂╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周思潔曾欠債1億台幣，花17年還清債務。(圖／周思潔提供)
周思潔曾欠債1億台幣，花17年還清債務。(圖／周思潔提供)

台灣65歲資深玉女歌手周思潔過去有「日本娃娃」之稱，曾被詐騙5000多萬(台幣，下同，約158萬美元)，加上公司被燒光和幫家人做保，一夕之間欠債高達1億，她花了17年還清債務，如今變成導遊，帶42人飛到上海，參觀張信哲的旗袍收藏，不但好吃好玩，也開啟她事業第二春。

周思潔曾透露，1998年在當時台灣租金最高的台北東區獨資創業，一口氣砸3000萬元開公司，光是300多坪辦公室裝潢就花了上千萬元，一張義大利進口椅子要價5萬多元，員工制服還特別找知名設計師量身打造，甚至公司開幕第一天就有專屬主題曲，規模驚人。

她坦言當時自己太理想化，「當時我是家裡唯一經濟支柱，基本上我做什麼都能賺錢，所以會想創業、想賺更多」。連歌手張琪都曾形容她「個子小小，野心很大」。

不過風光並未持續太久，她苦笑表示，隔年事業就遭逢重大打擊，「直接燒掉了」。她回憶2000年至2001年間，短短10個月內接連碰上3大災難，包括火災、合作廠商惡意欺騙，以及龐大財務壓力，讓她一夕背負高達1億元債務，人生跌入谷底。

她花了17年還清債務、振作，去年開了演唱會，最近又化身導遊，帶著42位跨世代學員飛往上海，展開5天4夜的遊學之旅。眾人參觀上海博物館的「摩登華影：海派旗袍與百年時尚」特展，周思潔帶領大夥兒走進時光隧道，欣賞張信哲珍藏的大量旗袍。

租金 日本 義大利

上一則

元祖CP楊小黎合體郝劭文 再續30年情誼

下一則

37歲Baby化嫩妝拍寫真 網嘲臉僵、沒靈魂

延伸閱讀

81歲欠債2077萬人民幣 浙江「誠信奶奶」10年還清

81歲欠債2077萬人民幣 浙江「誠信奶奶」10年還清
還清40萬…前體操冠軍吳柳芳：把債還完 我才能重拾體面

還清40萬…前體操冠軍吳柳芳：把債還完 我才能重拾體面
姜育恆出道42年忙賺錢虧欠愛妻 豪送9間房掛老婆名下

姜育恆出道42年忙賺錢虧欠愛妻 豪送9間房掛老婆名下
「新好男孩」已成大叔 熟女砸大錢追男團重溫少女時代

「新好男孩」已成大叔 熟女砸大錢追男團重溫少女時代

熱門新聞

法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
謝金燕(左)化身最美女警。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

最美女警藏了13年「女神」淨化抓人 中空裝辣暈全場

2026-05-04 03:30
林依晨出道多年，優質形象深植人心。（本報資料照片）

「程又青」推一把 林依晨果斷分手 前男友今淪性侵犯

2026-05-05 21:38
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？