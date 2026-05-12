曾背債1億台幣 「日本娃娃」周思潔熬17年還清了

周思潔曾欠債1億台幣，花17年還清債務。(圖／周思潔提供)

台灣65歲資深玉女歌手周思潔過去有「日本 娃娃」之稱，曾被詐騙5000多萬(台幣，下同，約158萬美元)，加上公司被燒光和幫家人做保，一夕之間欠債高達1億，她花了17年還清債務，如今變成導遊，帶42人飛到上海，參觀張信哲的旗袍收藏，不但好吃好玩，也開啟她事業第二春。

周思潔曾透露，1998年在當時台灣租金 最高的台北東區獨資創業，一口氣砸3000萬元開公司，光是300多坪辦公室裝潢就花了上千萬元，一張義大利 進口椅子要價5萬多元，員工制服還特別找知名設計師量身打造，甚至公司開幕第一天就有專屬主題曲，規模驚人。

她坦言當時自己太理想化，「當時我是家裡唯一經濟支柱，基本上我做什麼都能賺錢，所以會想創業、想賺更多」。連歌手張琪都曾形容她「個子小小，野心很大」。

不過風光並未持續太久，她苦笑表示，隔年事業就遭逢重大打擊，「直接燒掉了」。她回憶2000年至2001年間，短短10個月內接連碰上3大災難，包括火災、合作廠商惡意欺騙，以及龐大財務壓力，讓她一夕背負高達1億元債務，人生跌入谷底。

她花了17年還清債務、振作，去年開了演唱會，最近又化身導遊，帶著42位跨世代學員飛往上海，展開5天4夜的遊學之旅。眾人參觀上海博物館的「摩登華影：海派旗袍與百年時尚」特展，周思潔帶領大夥兒走進時光隧道，欣賞張信哲珍藏的大量旗袍。