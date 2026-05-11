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「那些年」男星不婚不生 白天認愛晚上就被分手

記者陳慧貞／綜合報導
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嚴正嵐（左）、侯彥西在新劇演一對夫妻，角色性格互補、溫暖有愛。（記者林士傑／攝影...
嚴正嵐（左）、侯彥西在新劇演一對夫妻，角色性格互補、溫暖有愛。（記者林士傑／攝影）

台灣藝人侯彥西、嚴正嵐近期主演大愛戲「大愛街2巷」，劇中兩人飾演夫妻， 全程充滿愛與溫暖，丈夫憨實、妻子仗義，堪稱互補。日前兩人接受專訪，暢聊拍戲過程，也提到婚姻觀，侯彥西1月受訪時才認愛交往3年圈外女友，沒想到事隔3個月驚曝已分手，他坦言：「記者會當天晚上就分了。」雙方因對婚姻無共識選擇分手。

1月該劇殺青記者會，36歲的侯彥西大方認愛與小4歲圈外女友交往3年，但比起同劇演員如嚴正嵐已結婚生子，他坦言並無當爸的想法，雖不排斥婚姻，但目前也沒有結婚的想法，不過這點似與女方不同調，他說：「對方想結婚，我也有老實跟她講我的講法，她一開始有說想結婚，但慢慢的又好像不一定要結婚，現在就是看感覺。」誰知，這場記者會結束後，當晚兩人經過長談，侯彥西仍然沒有結婚打算，於是雙方在和平、成熟情況下分道揚鑣。

侯彥西當年以電影「那些年，我們一起追的女孩」中「許博淳（勃起）」一角打開知名度，而在「大愛街2巷」戲裡開麵包店，他的家人卻曾開兩次店就倒過兩次的經驗，一次是爸爸開日式小火鍋店，一次是弟弟和人合夥開早餐店，但後來都關門大吉，因為有過家人做生意失敗的例子，他也認為自己不適合，也沒有投資運，「因為我連打麻將都不會」。

嚴正嵐在劇中飾演的妻子，樂善好施、行俠仗義，見到地上有煙蒂，一定要刨根挖底、挨家挨戶問一遍，就是要找到「兇手」，她笑言角色與自己個性類似，同樣很有正義感，聽到社區有孩子的哭聲，會立刻撥「113」婦幼保護專線，小學時，看到班上男同學拿墊板畫過女生兩腿之間，還惡意嘻笑說「刷卡」，她更氣到直接衝去男同學面前狠甩數巴掌，雖然個子嬌小，就是看不下去同學遭霸凌。

嚴正嵐與音樂人老公伍晴川2022 年結婚， 如今兒子4歲多，先前她出席記者會時被發現不停地摀著肚皮，一度被懷疑有二胎，她笑言：「沒有啦，是因為當時腸胃不舒服，所以想著摸摸肚子會好一點。」表示目前還沒有二胎的想法。

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