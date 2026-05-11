「天才衝衝衝」開播20年 徐乃麟：難免擦槍走火 但仍是我最愛的節目

徐乃麟和曾國城親手製作車輪餅。(圖／華視提供)

由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃攜手主持的台灣綜藝節目「天才衝衝衝」日前盛大錄製「20周年特別企畫」，為慶祝這難能可貴的時刻，華視總經理劉昌德偕同節目製作人莊淑瑾、應家華、曾永全，貼心地送上寓意收視長紅的紅豆「車輪餅」應援餐車，為全體主持群與製作團隊補充體力。

主持人徐乃麟與曾國城現場挑戰DIY，親手刻上20周年專屬烙印，象徵將傳遞歡樂的使命銘刻於心。華視總經理劉昌德感性表示：「『天才衝衝衝』是華視代表性的重要IP，很榮幸能與大家共度20周年。透過戳氣球慶祝儀式，祝福節目『持續突破』，我們有信心再拚10年！」沒想到徐乃麟立刻吐槽：「再錄5年可能可以，但錄10年的話，我可能要拄拐杖了。」

徐乃麟憶起多年前搖滾教父伍佰& China Blue、金曲歌王陳奕迅、亞洲天后Jolin蔡依林、天團五月天、金馬影帝阮經天等多位重量級嘉賓青澀上節目的珍貴畫面，讓他不禁感嘆時光飛逝。除了誠摯感謝20年來每位參與過的藝人嘉賓，他也感懷地說：「這個攝影棚帶給我們無數歡笑與財富，雖然過程難免有幾次『擦槍走火』，但『天才衝衝衝』始終是我演藝生涯中最深愛的節目。」

曾國城也感動分享，這份長達20年的緣分極其難得，「這裡的喜怒哀樂都是最真實的情感交流。在節目中會看到形形色色的嘉賓，有的外表亮麗又聰明，有的卻能笨出一種氣質與魅力。」他更幽默喊話，希望能與夥伴們繼續衝下去，「但等『天才衝衝衝』變成『天才喘喘喘』可就傷腦筋了！」