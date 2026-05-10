沈文程被傳落海身亡 71歲開唱喊「我還在」

沈文程連唱金曲，寶刀未老展現功力。(記者林士傑／攝影)

「金曲歌王」沈文程日前在TICC舉辦「小琉球情歌演唱會」，除了獻唱金曲，更開心宣布2大喜訊，首先是停播許久的「寶島漁很大」節目復活，再來演唱會連加4場，8月1日起陸續唱進台南、桃園，明年則會重返台中、台北，讓粉絲尖叫連連。

他自3年前展開「國際沈文程日」系列演唱會，唱完「不應該」後談到時光飛逝，「一年又過去了，我又多了一歲，瞞都瞞不住」。其實71歲的他體力充沛，閒暇時喜歡四處釣魚 ，期間一度傳出落水身亡，他直喊「我還在齁」，笑稱開唱前一天才去蘇澳外海錄影，因為「寶島漁很大」2.0版將在9月開播，他笑說：「釣魚釣到拿金鐘獎，也是不遑多讓。」

當年他因為長期上山下海，雙膝受創、軟骨被磨光光，不得已請辭，如今回歸外景，從「寶島漁很大」臉書可見搭檔包含KID等，全新組合讓人充滿期待。接著沈文程帶來禁歌之一「1990台灣人」、「相欠債」等等，笑稱自己真的唱上癮了。

當天有歌迷衝上台送禮支持，他的星友王建傑、鄭怡到場同歡，想起之前跟鄭怡在餐廳駐唱，老闆突然請託「你認識很多女生，幫忙借套衣服」，因此使命必達送上衣服，他大讚當年的鄭怡：「國色天香，傾國傾城，沉魚落雁，一朵花耶！」後來鄭怡重心擺在電台節目，他說「一眨眼間，她就變成廣播天后」。