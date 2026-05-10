我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

沈文程被傳落海身亡 71歲開唱喊「我還在」

記者林士傑／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沈文程連唱金曲，寶刀未老展現功力。(記者林士傑／攝影)
沈文程連唱金曲，寶刀未老展現功力。(記者林士傑／攝影)

「金曲歌王」沈文程日前在TICC舉辦「小琉球情歌演唱會」，除了獻唱金曲，更開心宣布2大喜訊，首先是停播許久的「寶島漁很大」節目復活，再來演唱會連加4場，8月1日起陸續唱進台南、桃園，明年則會重返台中、台北，讓粉絲尖叫連連。

他自3年前展開「國際沈文程日」系列演唱會，唱完「不應該」後談到時光飛逝，「一年又過去了，我又多了一歲，瞞都瞞不住」。其實71歲的他體力充沛，閒暇時喜歡四處釣魚，期間一度傳出落水身亡，他直喊「我還在齁」，笑稱開唱前一天才去蘇澳外海錄影，因為「寶島漁很大」2.0版將在9月開播，他笑說：「釣魚釣到拿金鐘獎，也是不遑多讓。」

當年他因為長期上山下海，雙膝受創、軟骨被磨光光，不得已請辭，如今回歸外景，從「寶島漁很大」臉書可見搭檔包含KID等，全新組合讓人充滿期待。接著沈文程帶來禁歌之一「1990台灣人」、「相欠債」等等，笑稱自己真的唱上癮了。

當天有歌迷衝上台送禮支持，他的星友王建傑、鄭怡到場同歡，想起之前跟鄭怡在餐廳駐唱，老闆突然請託「你認識很多女生，幫忙借套衣服」，因此使命必達送上衣服，他大讚當年的鄭怡：「國色天香，傾國傾城，沉魚落雁，一朵花耶！」後來鄭怡重心擺在電台節目，他說「一眨眼間，她就變成廣播天后」。

當年在餐廳的老戰友鄭怡到場同歡。(記者林士傑／攝影)
當年在餐廳的老戰友鄭怡到場同歡。(記者林士傑／攝影)

釣魚

上一則

大S堅信「世上有UFO」 川普公開外星檔案 網鼻酸：她一定會超興奮

下一則

17歲兒長相被說「媽媽基因太強」陶晶瑩槓酸民「長怎樣我們心知肚明」

延伸閱讀

張宇多年不開唱 罕病纏20年 每天做1事以免「說話都難」

張宇多年不開唱 罕病纏20年 每天做1事以免「說話都難」
77歲大咖歌王頻爆失智 神隱4年真實狀態曝光

77歲大咖歌王頻爆失智 神隱4年真實狀態曝光
頻被傳死訊 蔡琴唱了47年 拋封麥震撼彈「明年告別歌壇」

頻被傳死訊 蔡琴唱了47年 拋封麥震撼彈「明年告別歌壇」
張清芳唱一半 蹲地工作人員竟是最帥星二代 哈林傻眼了

張清芳唱一半 蹲地工作人員竟是最帥星二代 哈林傻眼了

熱門新聞

吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
謝金燕(左)化身最美女警。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

最美女警藏了13年「女神」淨化抓人 中空裝辣暈全場

2026-05-04 03:30

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程