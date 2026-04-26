請客吃飯她卻酒後失控爆粗口 林志玲體恤「小S壓力很大」

小S（左）和林志玲在節目上難得合體。(圖／東森綜合台提供)

台灣綜藝節目「小姐不熙娣」由金鐘主持人小S （徐熙娣）與派翠克領軍，節目首度邀請到小S演藝生涯中「最強宿敵」、名模林志玲 作客，更邀來靈魂伴侶蔡康永 共同主持。這場睽違已久的「康、熙、玲」世紀大合體於27日在台灣播出，帶領觀眾重溫當年「康熙來了」最經典的相愛相殺場面。

節目一開場，林志玲先是對正值復出之路的小S真摯告白，溫暖氛圍令現場動容。不料蔡康永隨即打破感性，直言這集「沒有要放過兩位」，小S立刻反應神速，拋出地獄梗回擊：「你沒有要放過我？可是我姊姊走了耶！」突如其來的黑色幽默瞬間讓蔡康永語塞，只能轉頭對林志玲感嘆：「那我只好不放過妳了。」荒謬開場讓全場瞬間笑炸。

小S 現場大翻舊帳，吃醋指責蔡康永平日眼中只有林志玲，不僅開口閉口都是志玲，甚至連志玲小孩的背影都要分享，忍不住質疑蔡康永是否存心激怒她。蔡康永則妙語如珠反擊：「有啊，我常跟志玲聊到妳，我都說：『志玲，徐熙娣又喝醉了。』」引發小S崩潰怒喊：「我除了喝醉還有別的事好嗎！」

蔡康永更接著爆料，某次林志玲請吃燒肉，小S酒後情緒高漲甚至大飆髒話，當時蔡康永擔心一旁的志玲受驚，趕緊上前安撫，沒想到林志玲竟溫柔反過來安慰他：「小S壓力很大，沒關係。」這份「女神級體貼」徹底點燃小S的勝負欲，氣到語無倫次地自嘲：「所以志玲在你心中就是欣賞藝術的體貼的女生，我就是個靠酒精麻痺的瘋婆娘？」蔡康永隨即幽默補槍小S「瞧不起藝術」，兩人鬥嘴火花四射，笑果十足。