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最美主持人罕見露面 65歲方芳芳逼哭張清芳 曾馨瑩豪捐3百萬

記者林士傑／即時報導
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張清芳(右起)跟方芳芳、李翊君合唱「這些日子以來」，引發萬人尖叫歡呼。(圖／上引...
張清芳(右起)跟方芳芳、李翊君合唱「這些日子以來」，引發萬人尖叫歡呼。(圖／上引娛樂提供)

享有「最美麗主持人」美名，65歲的台灣藝人方芳芳早期以玉女形象闖盪歌壇，後來主持節目紅透半邊天，昨晚力挺歌手好友張清芳籌募善款，登上小巨蛋跟她、李翊君合唱「這些日子以來」，引發萬人尖叫歡呼。

張清芳談到常有飯局邀約，但自從要辦「張清芳與她的好友們慈善演唱會」，邀約銳減，只好在家運動練唱，曾奪過金鐘主持人的方芳芳靈機一動，表示台下很多股票大王，像是台積電宏碁，笑說「跟他們一個人募就夠了」，逗樂全場。

張清芳知道方芳芳每周都在上歌唱課，私下還會被老公督促，「她又煮菜又唱歌，她好忙，我問要不要上台唱歌，她立刻答應，到底哪來的膽子啊」，方芳芳雖自稱方大膽，但作為好友當然不能缺席，「我一定要圓阿芳的夢，你們（指觀眾）來到現場，就是阿芳的好朋友」。

而張清芳跟方芳芳、李翊君與其他閨密有個群組，組長是張小燕、群組名稱叫「鶯鶯燕燕」，3人笑說「還好不是婆婆媽媽」。同樣身為母親，張清芳很羨慕生女兒的李翊君，因為不像她跟方芳芳生兒子，直呼女兒比較貼心，還說是受方芳芳影響，自己才會生2個，方芳芳表示「兒子也有兒子的好」，透露受人所託帶來禮物，後方大螢幕播放起張清芳二兒子打氣的VCR，讓張清芳感動噴淚，還要求重播一次。

方芳芳也把握機會呼籲全場共同獻愛，碰巧27日是李翊君的生日，邀約全場共同祝她生日快樂。另外，張清芳聊到巫啟賢平常不愛出錢，稍早登高一呼果真引發漣漪，閨密曾馨瑩立刻傳訊息說要捐300萬，方芳芳透露曾馨瑩行善不落人後，私下常常幫助老弱殘窮。

張清芳(右起)跟方芳芳、李翊君私交甚篤。(圖／上引娛樂提供)
張清芳(右起)跟方芳芳、李翊君私交甚篤。(圖／上引娛樂提供)

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