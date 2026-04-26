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傳砸3500萬美元買澳洲莊園當地皮 周杰倫、昆凌雙雙曝真相

記者梅衍儂／綜合報導
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周杰倫被爆豪砸近5000萬澳幣，入手澳洲墨爾本頂級豪宅莊園。（圖／杰威爾音樂提供...
周杰倫被爆豪砸近5000萬澳幣，入手澳洲墨爾本頂級豪宅莊園。（圖／杰威爾音樂提供）

華語天王周杰倫爆豪砸近5000萬澳幣(約3573萬美元)，入手澳洲墨爾本頂級豪宅莊園，傳聞他還打算整棟拆掉重建，澳洲媒體直指周杰倫的岳父Patrick Quinlivan成為該莊園的買家或代表人。對此，周杰倫和昆凌雙雙回應了。

報導指出，昆凌家族最近頻繁地看墨爾本的頂級豪宅，而這座位於富人區Toorak的百年莊園，占地超過千坪，地段坐落當地知名的「權力大道」聖喬治路，不僅是豪宅指標，更被視為頂級學區核心。據聞周杰倫此番置產，主要是為了三名子女未來在澳洲就學提前布局，展現超前部署的「富豪級父愛」。

不過真正讓外界驚掉下巴的，還不是價格，而是他的下一步計畫是整棟拆掉重建。這座原本擁有7房9衛、大理石裝潢與泳池、健身房等頂級配備的百年豪宅，在周杰倫眼中似乎只是「地皮」，豪氣作風連澳洲電視台都專題報導，直呼這筆交易等同「花5000萬買地」。

對此，周杰倫所屬杰威爾回應：「杰倫與Hannah的家在台北，他們大部分的時間也都在台北，因為Hannah有些家人在澳洲，所以他們會常常往返兩地，並沒有要在澳洲置產的打算。至於大家好奇Hannah父親的事情，公司不清楚也不會過問。」昆凌的經紀人則表示：「他們居住與生活安排仍是在台北為主，沒有在澳洲置產的計畫。」

周杰倫的置產版圖，堪稱娛樂圈天花板。從台北「文華苑」、「和平大苑」、「信義聯勤」到西門町店面，每一筆都是台幣億元起跳，總市值粗估超過18億台幣。

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周杰倫 澳洲

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