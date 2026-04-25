昔日玩股慘賠逾百萬美元 53歲張克帆重回歌壇再推單曲

張克帆推出新歌「梅花胡同」。（圖／川合音樂提供）

台灣歌手張克帆曾是男團「紅孩兒」主唱，年輕時不懂投資，買股票慘賠4千萬台幣(約127萬美元)。53歲的他近來返回歌壇動作頻頻，除了宣布參與5月於新加坡 「那些年的歌」演唱會，也同步推出全新單曲「梅花胡同」，以更成熟沉穩的聲線，再次回到歌迷耳邊。從昔日青春偶像到如今以故事感取勝的歌者，張克帆用時間累積出的情感厚度，讓新作格外耐人尋味。

「梅花胡同」由崔軾玄擔任製作人，攜手馬野共同完成詞曲創作，整首歌以舊巷、南風、落葉等畫面串起一段錯過後才懂珍惜的情感記憶。旋律帶著淡淡復古氣息，歌詞則寫出成年人的遺憾與感慨，把那些說不出口的想念，化成一首有溫度的作品。

張克帆此次演唱少了年少時的張揚，多了歷經人生後的從容與真實。尤其在副歌情緒推進時，更能聽見一種看透聚散離合後的平靜，像是在回望青春，也像是在與過去和解。

近年張克帆持續保持舞台能量，不時透過演出與觀眾見面，如今再推出全新單曲，也讓不少歌迷感受到熟悉聲音依舊動人。5月即將登上新加坡舞台後，再以新作接力發聲，展現不減的演藝熱度。