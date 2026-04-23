謝盈萱星國放飛自我 扮唐老鴨狂圈粉 自爆嗜睡癖笑翻全場

謝盈萱接受訪問時秀「影后」中唐老鴨聲音技藝。（圖／天地合娛樂提供）

謝盈萱赴星國頒獎「零包袱」大吐「真心話」，率真性情全都露，不僅認「曾陷職業倦怠」，道出出道 20年演藝生涯心路歷程，並大方分享表演哲學勉勵得獎後進；此外毫無架子的她還配合DJ訪問隨cue隨演扮「唐老鴨」向大家打招呼，更自爆私下不為人知的癖好竟是「嗜睡」。

謝盈萱赴新加坡 參與年度影視盛事「2026紅星大獎」，負責頒發男、女配角獎。在接受新加坡媒體訪問時，她流露出真實又接地氣的一面，大方迎合記者「心靈拷問」且有問必答，螢幕前呈現專業嚴謹的她被問到私下朋友們對她的印象，想了才吐出「算認真」三個字，謝盈萱竟無預警自曝有「嗜睡」不為人知的「癖好」。

她笑說：「曾幾何時，我在工作空檔會找一個私密、安全、大家不太能找到的小角落當作我臨時休息的地方，帶著我小棉被、枕頭，有空就窩著休息！久而久之工作人員發現後，就開始幫我增加『寢具』跟吃的東西，所以片場有時候會出現我的私密小天地。」

謝盈萱對提問來者不拒，展現親民的一面，當記者場突擊要求她用「影后」一片中經典「唐老鴨」的聲音自我介紹，沒想到謝盈萱立刻接招，用維妙維肖的鴨子嗓音說：「大家好，第一次見面，希望大家知道我是謝盈萱，哈囉。」，以「隨 cue 隨演」的實力及 親和力逗樂全場工作人員。

早年曾隨舞台劇劇組來演出的謝盈萱也大方分享她對這座城市的深厚連結與美食熱愛，她提及最近一次造訪新加坡是為了追星看Lady Gaga演唱會，今年舊地重遊的她趁著工作空檔開啟「吃貨模式」，不僅一口氣品嚐了辣椒、胡椒、金沙三種口味的螃蟹來個「螃蟹三吃」，還大快朵頤經典沙嗲及 Kaya 吐司，無視生理期來的她還在下工後「擠出時間」去吃心心念念的榴槤冰。

提及有去新加坡哪個景點逛逛，謝盈萱透露自己對新加坡Everton Road具備歷史特色的建築情有獨鍾，還特地在頒獎典禮前抓空檔去拍美照，她笑說：「如果可以，很想把這麼有特色的建築風格帶回台灣」。