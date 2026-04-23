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運動意外「跟腱斷裂」急動刀…陳妍希包石膏自嘲躺平

娛樂新聞組／綜合報導
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陳妍希近日在運動訓練時發生嚴重意外，演藝事業按下了暫停鍵。(取材自Instagr...
陳妍希近日在運動訓練時發生嚴重意外，演藝事業按下了暫停鍵。(取材自Instagram)

台灣知名女星陳妍希日前在運動訓練時發生嚴重意外，全面停工。陳妍希於上月進行負重箱跳訓練時，因重心不穩失衡摔倒，造成左腳跟腱完全斷裂，當晚隨即送往醫院進行手術，據悉共縫了12針，傷勢相當嚴重。

近日，陳妍希術後首度在復健中心現身，被大陸狗仔「知名娛記蘇小五」捕捉到她全程坐在輪椅上，由助理推行移動。只見她受傷的左腳包裹著厚重石膏，被形容活像是個「超級大粽子」，且為了遵循醫囑消腫，腿部必須維持抬高姿勢。

這次意外讓陳妍希的演藝事業按下了暫停鍵。據悉，陳妍希的康復期預計需要6至8個月，若要完全恢復運動能力恐怕得耗時一年以上。這也導致原定4月、5月登場的5場品牌活動與2檔綜藝節目錄製全面取消，原本5月要上線的新專輯宣傳計畫泡湯，而6月即將開機、由她擔綱女主角的新劇「黑幕」，也因傷被迫延後。

儘管面臨漫長復健路，陳妍希依舊保持幽默感。她早前曾在社群平台上分享自己石膏腳的照片，還俏皮地在石膏上寫下「躺平」二字，並發文自嘲：「也是時候練新英雄了。」利用遊戲術語調侃自己必須靜養的生活，粉絲紛紛留言為女神加油打氣，祈禱她早日康復。

畫面曝光後，網友紛紛留言關心，持續替她打氣，希望她能順利康復、早日重返螢光幕：「臉好肉好萌，好想捏一下」、「氣色看起來不錯，祝早日康復」、「素顏真的像小女孩一樣可愛」、「好好復健，期待妳回歸」、「姐姐加油，等妳健康回來」。

據了解，陳妍希當時因運動訓練意外導致跟腱斷裂需靜養，她本人也透過社群向粉絲報平安表示歉意：「親愛的家人們，很抱歉我又受傷了，但請別太擔心，我會好好養傷的」 ，同時提醒大家注意健康，其工作室隨後也發布聲明，證實手術已順利完成，並表示將暫停或調整部分公開行程，以讓她專心休養。

(取材自微博)
(取材自微博)

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