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周湯豪自爆8歲曾與麥可傑克森同台共舞 嗨喊「是神啊」

記者陳穎╱綜合報導
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周湯豪分享8歲就曾和麥可傑克森同台。（記者沈昱嘉／攝影）
周湯豪分享8歲就曾和麥可傑克森同台。（記者沈昱嘉／攝影）

周湯豪近日出席傳記電影「麥可傑克森」（Michael）首映會，驚爆自己8歲時曾遇上麥可傑克森（Michael Jackson）世界巡迴演唱會，當時主辦單位從當地挑選小朋友上台伴舞，他幸運從數百名孩子中脫穎而出，成為其中一員，留下難忘童年回憶。

談及第一次見到麥可傑克森的印象，周湯豪仍難掩興奮表示：「我從小就知道他是誰，他是我生命中最早認識、也最厲害的表演者，那一刻的感覺就是『是神啊！』」他坦言雖然麥可當時並未特別贈送禮物或簽名，但能同台演出已是人生最珍貴的禮物。

被問到是否曾在家模仿麥可招牌舞步，他則幽默自嘲：「很多人會練他的舞，但我其實練不起來。」不過他也強調，麥可對音樂與表演的理念，深深影響了自己的創作道路。

搶先觀賞電影後，周湯豪大力推薦，並表示雖然沒有看到落淚，但全片氛圍極具感染力，「不只是歷史故事，更像在看一場演唱會，沉浸感非常強。」他認為麥可不只是表演者，更是跨世代影響全球的終極典範。

周湯豪也透露，自己最喜歡的麥可歌曲是「Scream」，未來甚至希望能與母親比莉一起詮釋，而比莉則是「Rock With You」的忠實粉絲。他認為電影以全新角度呈現麥可的一生，有助於新世代重新認識這位傳奇巨星。

談到若比莉未來也拍攝傳記電影、誰適合飾演母親時，周湯豪一度當場語塞，隨即大笑回應：「這問題太好了，我回去問她本人。」幽默反應讓現場氣氛笑聲不斷。

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