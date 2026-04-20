王偉忠版「陽光女子合唱團」台中場落幕 方文琳不捨淚流滿面

方文琳在「明星養老院」演出感人至深，感人落淚！（金星文創提供）

由王偉忠 監製，舞台劇「明星養老院 」日前台中最終場圓滿演出，方文琳、郎祖筠、羅美玲、黃嘉千 感性落淚，帶動全場觀眾情緒，還有網友看完形容該劇為「王偉忠版的陽光女子合唱團」，上半場笑翻、下半場哭崩，跟著演員情緒轉折又哭又笑。

劇中飾演院長的方文琳直言，這齣舞台劇演出6年，12月台北場將是此版本最後演出，她愈演愈越深刻體會其中滋味，真的感受到如同劇中明星養老院面臨「曲終人將散」的不捨。監製王偉忠表示，「明星養老院」是他二十歲進入演藝圈、一路陪伴藝人朋友的感受，談明星也談人生。演出六年票房好、口碑累積爆發，除了吸引到想重溫青春回憶的觀眾，在「追星」已經成為全民運動的現在，還吸引許多年輕觀眾購票入場，看得很感動很投入。

劇中羅美玲飾演的「鐵粉角色」恰巧說出了他們為了偶像全力以赴、永遠追隨的心情，加上陳漢典、泰國娘娘這兩個根本不認識資深大明星的年輕世代，激盪出意想不到的趣味。「明星養老院」雖是舞台劇，但劇中舞台表演被評演唱會規格，楊烈一開口唱歌，在場媽媽觀眾感動到紅眼眶，上周他剛結束日本演唱會，不少歌迷聽得如癡如醉、淚流滿面，隔天他立刻飛回台灣演舞台劇，觀眾反應同樣熱烈，楊烈說，只要唱歌，就必須全神貫注，這些用心與情感，觀眾都會感受到。

因為演員們檔期超滿，能湊在一起不容易，王偉忠說，今年12月「明星養老院」會到台北表演藝術中心演出本次巡迴演出的最後四場，接下來，這個版本的故事正式封箱，將來如果有機會，可能會推出新系列。王偉忠也請觀眾把握機會來看方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠、泰國娘娘等人的精彩演出。購票請洽udn售票網

楊烈在「明星養老院」劇中演出橋段演唱組曲，宛如舉行小型演唱會，觀眾聽得過癮。（金星文創提供）

「明星養老院」台中場演出順利。（金星文創提供）