不該籌辦大S「最後旅行」… 小S節目中自責淚崩

小S(左)復出後回棚內首次主持，蔡康永在一旁當她的定心丸。(圖／東森綜合台提供)

台灣藝人小S （徐熙娣）回歸主持東森「小姐不熙娣」，靈魂伴侶蔡康永化身「特別主持人」親自坐鎮，陪著她一起宣告重拾主持棒。小S在節目中透露，姊姊大S （徐熙媛）在日本 猝逝，她至今仍自責不該規畫這場家族旅行，或許就不會發生憾事。

蔡康永在節目中溫柔提問小S：「有沒有什麼事情是妳一直想對大家說的？」小S說，在大S離世後的很長一段時間，她的生活幾乎是一片空白，不知道自己在幹嘛。蔡康永關心她是否靠酒精麻痺自己，小S苦笑否認，但也坦承那陣子經常與S媽對飲聊天，因為那是她們表達思念的方式，「我們必須不斷地聊起姊姊，透過聊天來宣洩思念。」而S媽每每聊不到兩句，便會崩潰落淚。

憶起最後的家族時光，小S難掩淚水。她表示去年那趟日本家族旅遊由她發起，當時一向怕累、不出門的大S竟一反常態堅持成行。雖然S媽曾因過年期間費用高、不想當「冤大頭」而反對，但她和姊姊仍努力說服媽媽，希望能留下美好回憶，沒想到竟成為最後的遺憾。

小S充滿自責地說：「每次想起姊姊，就會覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」儘管S媽安慰「千萬不能有這種想法」，小S內心仍充滿愧疚。

蔡康永也分享當初得知噩耗的第一時間，腦袋瞬間爆炸，唯一的念頭就是「徐熙娣怎麼辦？徐熙娣完蛋了」。他透露，那段時間他所做的每一件事、每一個決定，都是以「小S處於最糟狀況」為基準去評估，直到看見小S在金鐘獎上的表現，才感受到她慢慢找回自我。蔡康永欣慰表示，看見小S帶給觀眾歡笑的本能依舊在，他就放心了。