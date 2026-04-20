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大S病逝日本 小S自責發起旅行「如果不去是不是就不會發生」

記者林怡秀／即時報導
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小S（左）談起姊姊大S，仍忍不住落淚。（圖／東森綜合台提供）
小S（左）談起姊姊大S，仍忍不住落淚。（圖／東森綜合台提供）

女星小S（徐熙娣）回歸主持東森「小姐不熙娣」，曾經的主持拍檔蔡康永化身「特別主持人」親自坐鎮，陪著摯友正式宣告重拾主持棒。小S坦言，姊姊大S（徐熙媛）猝逝，她曾經自責不該規劃這場家族旅行，或許就不會發生憾事，至今回想，她仍忍不住哽咽。

蔡康永在節目中溫柔提問小S：「有沒有什麼事情是妳一直想對大家說的？」小S首度坦言，在大S離世後的很長一段時間，她的生活幾乎是一片空白，「我不知道自己在幹嘛」，面對蔡康永關心她是否靠酒精麻痺自己，小S苦笑否認，但也坦承那陣子經常與S媽（黃春梅）對飲聊天，因為那是她們表達思念的方式，「我們必須不斷地聊起姊姊，透過聊天來宣洩思念。」她更透露S媽每每聊不到兩句便會崩潰落淚。

憶起最後的家族時光，小S難掩淚水。她表示去年那趟日本泡溫泉的家族旅遊是由她發起，當時一向怕累、不出門的大S，竟一反常態堅持成行。雖然S媽曾因過年期間費用高昂、不想當「冤大頭」而反對，但母女3人仍努力說服媽媽，希望能留下美好回憶，未料卻成了最後的遺憾。小S語帶哽咽、充滿自責地表示：「每次想起姊姊，就會覺得當初如果聽媽媽的話不去，是不是就不會發生憾事？」儘管S媽安慰「千萬不能有這種想法」，小S內心仍充滿遺憾。

蔡康永也感性分享，當初得知噩耗的第一時間，腦袋瞬間爆炸，唯一的念頭就是：「徐熙娣怎麼辦？徐熙娣完蛋了。」他透露，那段時間他所做的每一件事、每一個決定，都是以「小S處於最糟狀況」為基準去評估。直到看見小S在金鐘獎上的表現，才感受到她慢慢找回自我。蔡康永欣慰表示，看見小S帶給觀眾歡笑的本能依舊在，他就放心了。而小S也感性回應：「因為回歸進棚的第一集有你在，我很放鬆。」

蔡康永（右）坦言聽到大S猝逝，他第一時間想到的就是小S。（圖／東森綜合台提供）
蔡康永（右）坦言聽到大S猝逝，他第一時間想到的就是小S。（圖／東森綜合台提供）

日本 大S 小S

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