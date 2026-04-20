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傳烏龍死訊 小豬自嘲誇張 曝被友虧：你是靈魂還是本人

記者許晉榮╱綜合報導
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羅志祥被傳烏龍死訊，自嘲「我還活著」。（記者沈昱嘉／攝影）
羅志祥被傳烏龍死訊，自嘲「我還活著」。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星羅志祥（小豬）日前無端被傳烏龍死訊，指他在家中猝死，雖然經紀人第一時間已直接粉碎謠言，不過小豬出席中醫診所開幕活動，仍不忘自嘲：「我還活著！之前有新聞說我猝死，真的很誇張！我那時候還在跟朋友打球，甚至還有藝人朋友傳訊息問我，『你還好嗎』？我就回他，『如果我真的死了，還會回你嗎？』。」

他更一臉不解，「為什麼要相信一個不知名的台南詹先生？我還特地點進看造謠內容，發現誇張到不行，那個人說很多人都死掉，我還死了兩次，但換個角度想，也算幫我添壽吧。」

是否因此動氣？他也高EQ回應：「不會生氣，就是造成很多困擾，經紀人接到一堆電話，而且當下還有球友虧我：『你現在是靈魂還是本人』？」令人哭笑不得。

他對健康極為重視，除了每年7月定期健檢，也對個人體態嚴格管控，「我相信每個人對減重，都有自己的方法，每個方法也都有效，但復胖也一定會遇到」。他還說：「很多人可能在某些地方瘦了，但肚子還在，那是最難的。我原本的觀念很簡單，就是『少吃、多動』，但中醫師告訴我，可以吃，但要『適可而止』。」

小豬更呼籲大家要瘦得健康，「不要一下瘦太快，其實會有很多問題，首先整個人會垮掉，皮膚也不好看；再來是體能會變差，整個狀態反而不好」。

他也老實招供過去曾因愛吃甜食及油炸食物導致膽固醇出現紅字，如今透過飲食調整與改變生活習慣，努力維持身體健康。

羅志祥 猝死

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