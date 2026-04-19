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紐約時報廣場炸台味 竟是大咖藝人現身「辦桌」婚宴

記者李姿瑩／即時報導
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請世界吃桌前進紐約時報廣場。（三立提供）
請世界吃桌前進紐約時報廣場。（三立提供）

跨國實境節目「請世界吃桌」由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意、千千及台灣頂尖總鋪師團隊，包括：阿燦師(林明燦)、大頭師(蔡瑞城)、阿男師(洪俊男)組成「辦桌台灣隊」，一路把台灣辦桌搬上世界舞台，從澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城到紐約時報廣場，甚至回到台北101，直接在世界級地標「開桌」，把台灣料理與人情味端給全世界。

繼熊本站掀起話題後，節目日前更前進紐約時報廣場，創下台灣實境節目首度在時報廣場擺桌拍攝的紀錄，光是消息曝光就引爆關注。喜氣十足的辦桌陣仗一字排開，紅通通的台味場景直接在紐約街頭「炸開」，吸引大量當地民眾駐足圍觀，不少人拿起手機狂拍，現場宛如大型文化快閃。

台北紐約經濟文化辦事處處長佩服此次的創舉，團隊能克服萬難將台灣辦桌文化在地標時報廣場完美呈現，101董事長賈永婕特別派出美麗女兒情義相挺擔任辦桌日接待。

這趟紐約辦桌行動，製作單位足足籌備兩年，還沒播出就先在網路掀起熱議。當地華人在 Threads 發布現場畫面後，短時間內狂衝破5萬人按讚、近萬人轉發，討論發燒。網友留言一面倒狂讚：「真的太酷了！世界文化交流」、「越在地，越國際」、「原本以為是明星臉，越看越不對，原來是本人！」、「把台灣辦桌搬進時報廣場超猛」。

更有網友直呼，這根本不是拍節目，是「把台灣端上國際」。節目不只用辦桌征服味蕾，更以最接地氣的方式做足國民外交，讓世界看見台灣文化的熱鬧、豪氣與人情味。

不過前進時報廣場辦桌，表面風光，背後卻是一場近乎「不可能任務」。海外拍攝每站都有難題，但這趟紐約挑戰堪稱地獄級。從前置備料、設備限制到現場執行，每一關都在考驗辦桌台灣隊極限。光是備料就先卡關。由於借用餐廳廚房作業，團隊必須完全配合對方營業時間，前置準備大幅被壓縮；更棘手的是，現場不能使用柴油發動機，只能靠5顆大電池撐完整場辦桌，等於邊煮邊算電、邊做邊跟時間賽跑，壓力爆表。

而辦桌隊成員各個像開外掛。藍正龍全程扛鍋具、搬食材，街頭遇粉絲要求合照也來者不拒，使命必達的超MAN精神成為團隊定心丸。他也坦言，從阿燦師身上學到許多料理技法，「收穫非常多。」隋棠則在後廚細心挑揀鍋邊素食材、處理肉末、負責擺盤，端上桌的菜色精緻到賓客全先拿手機「吃」，紛紛拍照狂讚。

另一邊，浩子與千千則面對另一個高壓戰場，必須用全英文主持婚宴。兩人緊張到前一晚失眠，偏偏現場還有限制不能播放音樂，兩人靈機一動，竟用口技模仿鞭炮聲、靠人聲配樂撐起整場辦桌氣氛，完成超狂救場。任務完成那一刻，浩子激動大喊：「我們做到了！」千千更直接哭到說不出話。最催淚的是陳隨意，這次不只擔任阿燦師的二廚「站鼎」，還得用英文介紹菜色，壓力大到幾乎繃到極限。直到最後一道菜順利出完，他情緒潰堤，當場喜極而泣。

請世界吃桌前進紐約時報廣場。（三立提供）
請世界吃桌前進紐約時報廣場。（三立提供）

藍正龍親自上菜。（三立提供）
藍正龍親自上菜。（三立提供）

紐約客體驗辦桌台灣喜宴。（三立提供）
紐約客體驗辦桌台灣喜宴。（三立提供）

澳洲 紐約時報 時報廣場

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