羅志祥被傳烏龍死訊 本人現身：真的很誇張、我還活著

羅志祥每年定期健檢。(記者沈昱嘉／攝影)

羅志祥 （小豬）日前被傳出烏龍死訊，指他在家中猝死，他的經紀人第一時間回已直接粉碎謠言，今（19日）小豬出席中醫診所開幕活動，直接自嘲說：「我還活著，之前有新聞說我猝死，真的很誇張！我那時候還在跟朋友打球，甚至還有藝人朋友傳訊息問我，『你還好嗎』？我就回他，『如果我真的死了，還會回你嗎？』。」

小豬還一臉不解表示，「而且那個消息來源很奇怪，很多人被傳，我甚至已被傳死了兩次。說真的這種假消息確實會造成很多困擾，但換個角度想，也算幫我添壽吧」。

他對於健康非常重視，除了每年定期健檢，更對體態相當重視，他表示，「我相信每一個人對於減重，都有屬於自己的一套方法。而且老實講，每一種方法基本上都會有效，但有一件事也一定會遇到，就是復胖」。他又笑：「很多人可能在某些地方瘦了，但肚子還是在，那個其實是最難的。我原本的觀念很簡單，就是『少吃、多動』，減肥不就是這樣嗎？可是後來專家跟我說，你可以吃，但要『適可而止』。」

小豬也以個人減重經驗分享，「也不要一下瘦太快，其實會有很多問題，第一，你整個人會垮掉，皮膚也不好看；第二，你的體能會變差，整個狀態反而不好」。更呼籲大家慢慢瘦，才能瘦得健康。