我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

羅志祥被傳烏龍死訊 本人現身：真的很誇張、我還活著

記者許晉榮／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅志祥每年定期健檢。(記者沈昱嘉／攝影)
羅志祥每年定期健檢。(記者沈昱嘉／攝影)

羅志祥（小豬）日前被傳出烏龍死訊，指他在家中猝死，他的經紀人第一時間回已直接粉碎謠言，今（19日）小豬出席中醫診所開幕活動，直接自嘲說：「我還活著，之前有新聞說我猝死，真的很誇張！我那時候還在跟朋友打球，甚至還有藝人朋友傳訊息問我，『你還好嗎』？我就回他，『如果我真的死了，還會回你嗎？』。」

小豬還一臉不解表示，「而且那個消息來源很奇怪，很多人被傳，我甚至已被傳死了兩次。說真的這種假消息確實會造成很多困擾，但換個角度想，也算幫我添壽吧」。

他對於健康非常重視，除了每年定期健檢，更對體態相當重視，他表示，「我相信每一個人對於減重，都有屬於自己的一套方法。而且老實講，每一種方法基本上都會有效，但有一件事也一定會遇到，就是復胖」。他又笑：「很多人可能在某些地方瘦了，但肚子還是在，那個其實是最難的。我原本的觀念很簡單，就是『少吃、多動』，減肥不就是這樣嗎？可是後來專家跟我說，你可以吃，但要『適可而止』。」

小豬也以個人減重經驗分享，「也不要一下瘦太快，其實會有很多問題，第一，你整個人會垮掉，皮膚也不好看；第二，你的體能會變差，整個狀態反而不好」。更呼籲大家慢慢瘦，才能瘦得健康。

羅志祥

上一則

「浪姐」元老丁噹爆當年壓力大：崩潰逃進廁所、回家脫光光

延伸閱讀

羅志祥遭傳烏龍死訊…愛徒曝他健康狀況 認了「沒關心」

羅志祥遭傳烏龍死訊…愛徒曝他健康狀況 認了「沒關心」
「脂肪肝」找上門 黃秋生開始養生 自豪早睡贏蔡依林

「脂肪肝」找上門 黃秋生開始養生 自豪早睡贏蔡依林
梁朝偉曝正經歷人生另一階段 認了沒有侯孝賢不會有現在的自己

梁朝偉曝正經歷人生另一階段 認了沒有侯孝賢不會有現在的自己
重回紐約開唱 羅大佑：不能躺在經典中重複自我

重回紐約開唱 羅大佑：不能躺在經典中重複自我

熱門新聞

楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

2026-04-18 11:52

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆