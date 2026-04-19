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王祖賢公開上班Vlog 一早親餵愛犬 開店前先煮茶迎客

記者陳穎／綜合報導
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王祖賢每天都會幫毛孩「智悟」準備早餐。(取材自王組賢小紅書)
王祖賢每天都會幫毛孩「智悟」準備早餐。(取材自王組賢小紅書)

有「永遠的小倩」之稱的王祖賢息影多年後定居加拿大，近年於溫哥華開設艾灸館，生活轉趨低調。她近日在社群平台分享上班Vlog，曝光日常作息與經營小店的點滴，讓粉絲一窺其近況。

王祖賢在小紅書上傳影片，記錄自己的一天。畫面從早上8時開始，她在溫哥華住家起床後，親手替愛犬「智悟」準備早餐，並表示很享受這段過程，「滿足小狗的期待其實是一件很治癒的事情」。影片中可見她的居家空間風格簡約、採光明亮，整體氛圍舒適自然。

上午9時，她帶著愛犬外出用餐，透露自己每天一定要喝咖啡；9時半則開車前往店裡上班，直言最喜歡通勤途中四季變化的風景。

抵達艾灸館後，王祖賢於9時45分開始準備開店事宜，先為客人沖泡養生茶，希望營造溫暖放鬆的氛圍，接著親自進行火龍灸服務。她也在影片中提醒民眾，若要體驗艾灸療程，應事先與理療師充分溝通自身身體狀況，才能進行適合的調理。最後她分享經營理念，表示開店讓她有機會接觸不同的人，「每次在治癒別人的時候，我其實自己也覺得非常的治癒。」

王祖賢和寵物狗「智悟」一起享受早晨美好時光。(取材自王組賢小紅書)
王祖賢和寵物狗「智悟」一起享受早晨美好時光。(取材自王組賢小紅書)

加拿大 小紅書 王祖賢

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