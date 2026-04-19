丁噹扮女帝「夜遊」開唱 3.5米黃金巨貓加持氣勢

丁噹躍上3.5米高的巨型金光閃閃夜貓開場。(圖／相信音樂提供)

丁噹再攻高雄巨蛋，斥資準備「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡演道具，苦練台語歌等四大亮點，獻給相隔10年重逢的萬名粉絲。期間她化身最美老師，分享獨門發聲絕技，一步一步細心指導，大家連喊「啊吼」、「啊吼」，她說：「安可就喊『啊吼丁噹』。」

化身「金耀氣勢女帝」的她，開場躍上3.5米高、全新打造的巨型黃金貓，帶來「夜遊」等15分鐘不間斷舞曲，引爆首波高潮，光彩炫目讓全場尖叫連連。接著她以台語「高雄，大家好，我是美丁美噹的丁噹」打招呼，表示只有人跟心都在這裡才可貴，「謝謝你們心都在這裡」，感性吐露謝意。

除了保留近距離接觸的環形舞台，丁噹跟團隊增加了巨貓、從天而降的愛心海綿還有更多的仿生蝴蝶，與她的歌聲相互輝映，畫面令人難忘。而蕭景鴻（阿弟）也現身跟她合唱「可以是朋友」後，接著端上生日蛋糕，讓她感動萬分。

此外，她聘請老師苦練、重新改編「愛拚才會贏」，訴說出道19年來的心聲，並在社群回顧過往，像是經過自我探索後找到目標，也將從就讀3年的整合心理學碩士班課程畢業，「未來不管用什麼樣的身分，都很開心為大家服務」。

丁噹也談到近年持續探索生命意義，特地準備結合薩滿鼓的演出，不捨點名坐在台下的Apple（梅嬿翎），讓她緬懷2個月前癌逝的媽媽。Apple是前新聞主播梅聖旻、吳中純夫妻的獨生女，丁噹心疼說每個人都會經歷離別，Apple感性說：「只要我們記得媽媽，她都在我們的身邊，希望她永遠快樂，我們也會活得快樂。」