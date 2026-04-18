田蕊妮曝癌症復發 甜讚杜汶澤陪診：最好的老公

田蕊妮（右）癌症復發，感謝老公杜汶澤事業繁忙，仍貼心陪她看診、為她準備三餐。（取材自臉書）

曾獲香港 金像獎肯定的女星田蕊妮，近幾年與老公杜汶澤移居台灣生活，不料她在社群平台上傳長文，證實癌症 復發。

據「噓！星聞」報導，田蕊妮在2024年曾對外透露罹患肺腺癌初期，當時就在香港醫生的建議下，特別跨海赴台至林口長庚醫院動手術切除腫瘤，術後恢復狀況一度良好。然而，她自去年底開始便感到身體不適，除了持續低燒，健康狀況更是時好時壞，看過中西醫都找不出確切病因。直到農曆年後，她接受長庚醫院趙盈凱醫生的建議，入院進行淋巴切片檢查，才正式確認癌細胞 再度現蹤。

田蕊妮坦言，聽到消息的瞬間真的難以接受，心裡的第一個念頭竟是：「不會吧，又是癌症？」她第一時間轉頭向身旁的丈夫杜汶澤說：「我想哭一下」，對方則溫柔守護，讓她盡情釋放情緒。她感性表示，這半年來杜汶澤承受的壓力極大，不僅要忙於個人品牌與新戲「鬼見愁」的籌備，還要每天為她準備三餐、陪同看診，讓她甜讚老公絕對是「世界上最好的丈夫」。

除了家人的陪伴，田蕊妮也特別點名感謝台灣的醫療團隊。她強調自己身在一個「醫療體系非常好」的地方，目前在長庚醫院腫瘤科張文震教授的指導下，接受標靶藥物治療且效果顯著。

受病情影響，田蕊妮宣布將暫時停下所有工作，包括與老公搭檔的熱門節目「杜氏閒情」也將缺席一段時間。她透過文字向工作夥伴及先前婉拒見面的朋友們致歉，並透露目前在修行與藥物的支持下，心態已轉為平靜放鬆，積極面對抗癌之路。