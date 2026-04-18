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震撼見證媽祖遶境 畢書盡、郭家瑋直呼溫暖、感動

記者梅衍儂╱綜合報導
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郭家瑋(右)沿路為畢書盡(左)解釋台灣獨有的風俗活動。（圖／索尼音樂提供）
郭家瑋(右)沿路為畢書盡(左)解釋台灣獨有的風俗活動。（圖／索尼音樂提供）

Bii畢書盡與郭家瑋為電影「農曆三月二十三」演唱的主題曲「半途中」和「常與非常的我」，成為今年北港媽遶境、白沙屯媽祖進香與大甲媽遶境的加油曲。2人日前到北港感受媽祖進香盛況，郭家瑋的奶奶是白沙屯媽祖的忠實信眾，他沿路為Bii解釋台灣獨有的風俗活動，一路上民眾不斷送上結緣品，他們雙手被塞得滿滿，直呼：「真的很溫暖、很有愛。」

Bii與郭家瑋都是第一次參與媽祖進香活動，在劇組帶領之下，2人見證媽祖3進3退的震撼場面，因信眾爭相目睹這個畫面，差點被擠到沒有空間可以站，Bii表示：「感受到民眾對信仰的熱情，心中很感動。」郭家瑋也說：「我也是第一次這麼近看到媽祖，也跟媽祖許了願，真的很開心。」

Bii虔心祈求自己愛的家人親友都能健康平安，郭家瑋除了家人健康外，也祈求新歌可以被更多人聽到和喜愛。他們也在應援站發放茶飲和乾洗澡給參與進香活動的民眾，不斷被認出，成為合照的打卡點，直呼感受到現場民眾滿滿的熱情，Bii說：「見到大家都是很真誠、很友善、很可愛的。」

白沙屯媽祖

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